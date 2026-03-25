"Tengo que volver a empezar": el dramático pedido de Andrea, la vecina evacuada que lucha por seguir su tratamiento

El estruendo que partió la madrugada del 3 de marzo en Parque Patricios no solo quebró una estructura. También dejó a decenas de vecinos en la intemperie. Entre ellos, Andrea Remy, una abogada de Junín que hoy enfrenta algo más que la pérdida de su hogar: una carrera contrarreloj para sostener su vida. "Tengo que volver a empezar", dice, con la voz quebrada, en un video que publicó en redes sociales. Su departamento, uno de los más afectados por el derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires, ya no es un lugar habitable. "Fue uno de los más afectados, tiene nuevas grietas, nuevas roturas, nuevas humedades y las que tenían se profundizaron", relató.

Andrea no es una vecina más. Tiene una cardiopatía congénita, depende de oxígeno y espera un trasplante. Cada decisión cotidiana está atravesada por esa condición. Cada traslado, cada noche fuera de su casa, implica un riesgo. Por eso, lo que para otros puede ser una complicación logística, para ella es una urgencia vital. "Seguir en el hotel no es una opción", explica. No solo por la incertidumbre legal -"no está la medida cautelar entonces no sé dónde tengo que ir"- sino también por los riesgos sanitarios: "Estoy expuesta continuamente a los virus y los riesgos que hay dentro del hotel".

En ese contexto, su pedido es tan simple como desesperado: "Necesito un alquiler temporario... no sé si voy a poder sacar los muebles todavía de mi departamento". La escena que describe es devastadora. Para ingresar a su vivienda necesita hacerlo con bomberos. No tiene electricidad estable. No puede vivir allí. Y tampoco puede quedarse sin un lugar donde continuar su tratamiento. "Ayer me vine a Junín porque no sabía si iba a poder seguir estando en el hotel y no podía estar en la calle con mis tubos de oxígeno y las máquinas de oxígeno", cuenta.

Pero ese refugio es apenas momentáneo: "Ya me tengo que volver porque estoy en el medio de un tratamiento y es cada 48 horas los controles". El derrumbe -que ocurrió cuando se desprendió una losa del estacionamiento subterráneo- dejó en evidencia un riesgo estructural que obligó a evacuar el edificio. Desde entonces, Andrea vive en un limbo: sin casa, sin certezas y con su salud pendiendo de un hilo. En medio de ese escenario, intenta sostenerse como puede. "No tengo garantías (...) la garantía que tengo es mi trabajo", dice.

Andrea sufre una cardiopatía, dependencia de oxígeno y está en medio de un tratamiento

Lleva más de 20 años trabajando de forma ininterrumpida y actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso ofrece dar clases para sumar ingresos: "También estoy dispuesta a trabajar como docente". Pero el mercado inmobiliario no espera urgencias ni contempla fragilidades. Andrea, que días atrás conmovió por su entereza -incluso apelando al humor en medio del drama- hoy se muestra vulnerable. Ya no hay lugar para chistes cuando lo que está en juego es la continuidad de su tratamiento y un techo donde poder respirar con seguridad. Su pedido es directo, casi un ruego: "Si saben de algún alquiler temporario o de algún otro tipo de alquiler (...) será bienvenido".