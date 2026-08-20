¿Batería agotada o celular agotado? Cómo saber si conviene reparar el equipo o cambiarlo

El teléfono sale de casa cargado y unas horas después ya pide enchufe. A eso pueden sumarse aplicaciones que tardan más en abrir, menos espacio disponible y alguna falla que antes no estaba. Es entonces cuando aparece la pregunta inevitable. ¿Conviene arreglarlo o empezar a buscar otro?

No es una preocupación menor. Una investigación de GSMA entre más de 10.000 usuarios de 26 países encontró que la duración de la batería y la pérdida de rendimiento están entre los principales factores que empujan a reemplazar un teléfono. La batería fue considerada muy importante por el 90% de los consumidores consultados y la caída del rendimiento por el 87%.

Cuando el problema está en la batería

Las baterías recargables pierden capacidad con el uso. Eso puede traducirse en menos horas lejos del cargador y, en determinados casos, también afectar el rendimiento disponible.

Apple explica que las baterías de los iPhone 14 y modelos anteriores están diseñadas para conservar alrededor del 80% de su capacidad original después de 500 ciclos completos de carga en condiciones ideales. En los iPhone 15 y posteriores, esa referencia sube a 1.000 ciclos.

El dato sirve para entender algo importante. Que la autonomía haya empeorado no implica que todo el teléfono esté obsoleto. Si sigue funcionando con fluidez, permite usar las aplicaciones habituales y no acumula otras fallas, una reparación puntual puede darle bastante más tiempo de uso.

¿Cuándo alcanza con cambiar la batería?

Cuando la autonomía es el principal problema y el resto del equipo responde correctamente, reemplazar la batería puede ser una alternativa razonable. La decisión cambia si junto con ella aparecen problemas de rendimiento, daños recurrentes o dificultades para utilizar aplicaciones necesarias.

Hay señales que muestran un desgaste mayor

Una batería deteriorada se puede reemplazar. El problema aparece cuando deja de ser la única falla.

Un teléfono que se apaga inesperadamente, se recalienta con frecuencia, acumula reparaciones o ya no responde bien a las tareas cotidianas obliga a hacer otra cuenta. También pesa cuánto cuesta mantenerlo funcionando y cuánto tiempo más podría utilizarse después del arreglo.

GSMA señala además que los consumidores están conservando sus dispositivos durante más tiempo. Sus datos muestran que el ciclo promedio de renovación se ha extendido hasta alrededor de tres años y medio a nivel global, mientras ganan espacio alternativas como reparación, reutilización y equipos reacondicionados.

Situación del equipo Reparar puede convenir Cambiar gana sentido La batería dura poco y el resto funciona bien Sí No necesariamente Tiene una falla puntual de pantalla o carga Sí Depende del costo Varias aplicaciones ya funcionan mal Poco Sí Acumula reparaciones frecuentes Poco Sí Funciona bien pero apareció un modelo nuevo Sí, seguir usándolo No Tiene problemas de autonomía, rendimiento y compatibilidad Poco Sí

¿Cuándo deja de ser conveniente reparar?

No existe una cifra válida para todos los teléfonos. Si empiezan a acumularse fallas y el costo de mantener el equipo se acerca al de un dispositivo que puede ofrecer varios años adicionales de uso, mejor rendimiento y soporte, el reemplazo empieza a tener más sentido.

El último modelo no siempre es la mejor elección

Decidir que llegó el momento de cambiar el celular abre otro dilema. Qué comprar. Y ahí aparece un error bastante común, asumir que renovar significa elegir automáticamente el lanzamiento más reciente.

Cámara, batería, almacenamiento y rendimiento pesan de manera distinta según el usuario. Alguien que utiliza principalmente mensajería, mapas y redes sociales probablemente no necesite lo mismo que una persona que graba videos, juega o trabaja desde el teléfono.

Incluso dentro de una misma marca conviven generaciones con prestaciones y precios diferentes. Comparar distintos modelos de iPhone permite revisar cuánto cambia realmente entre una generación y otra antes de decidir si las novedades justifican pagar más. La categoría reúne actualmente equipos de diferentes generaciones, incluidos modelos 15, 16 y 17.

¿Conviene comprar una generación anterior?

Puede ser una buena decisión cuando mantiene las funciones que el usuario necesita y la diferencia de precio es importante. La autonomía, el almacenamiento, la cámara y el tiempo de uso esperado ofrecen una comparación mucho más útil que limitarse al número que acompaña al nombre del modelo.

Elegir bien también implica saber cuándo comprar

Cuando el celular deja de funcionar correctamente, esperar durante meses por una promoción puede no tener demasiado sentido. Si la renovación está planificada y el equipo todavía responde, observar los precios con anticipación permite decidir con menos apuro.

En Chile, octubre tendrá una nueva edición del Cyber Monday, una de las fechas en las que suelen concentrarse promociones online en categorías como tecnología y celulares. Para quien ya tenía planificada una renovación, puede convertirse en una oportunidad para comparar alternativas, pero no debería ser el motivo para cambiar un teléfono que todavía funciona correctamente.

¿Qué hay que mirar además del precio?

La capacidad de almacenamiento, el modelo exacto, la garantía y las condiciones de entrega también forman parte de la comparación. Un porcentaje de descuento dice poco por sí solo si no se conoce qué equipo se está comprando y si realmente responde a las necesidades del usuario.

Al final, una batería agotada no significa necesariamente un celular agotado. Si una reparación concreta devuelve autonomía y el dispositivo sigue respondiendo bien, cambiarlo puede ser innecesario. Cuando las fallas empiezan a acumularse y mantener el equipo cuesta cada vez más, la renovación deja de ser un impulso y se convierte en una decisión práctica.