Con Argelia en la mira: Argentina venció 3 a 0 a Islandia con goles de Barco, Messi y Almada

La Selección Argentina cerró con goleada su último amistoso antes del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia el próximo martes. Con goles de Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada, "La Scaloneta" se impuso a Islandia 3 a 0, tras un partido en el que los suplentes estuvieron en el primer tiempo y los titulares ingresaron mientras avanzaban los minutos del segundo.

El partido arrancó con Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; un mediocampo compuesto por Barco, Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios y Nicolás Paz; y José Manuel López y Giuliano Simeone en la delantera. Durante todo el primer tiempo tuvieron buen juego y supieron resolver la mayoría de las situaciones.

Más allá del gol -un disparo de fuera del área tras algunas carambolas-, Barco fue quien más intensidad mostró, lo que expuso ansiedad por la posibilidad de ganar minutos en el Mundial. Detrás de él, Paz siguió en la línea precisa que mostró en la última temporada en el Como italiano y Simeone demostró que continúa con chances de ser una alternativa concreta de vértigo y velocidad.

Ya en el segundo tiempo, los titulares del campeón del mundo comenzaron a ingresar a la cancha. Cristian "Cuti" Romero se acomodó junto a Martínez en lo que aparenta que podría ser la saga defensiva para el torneo; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul volvieron a demostrar la química que manejan entre ellos y Lautaro Martínez expuso la fortaleza que posee como delantero, más allá de que no mojó.

La más clara que tuvo fue cuando ingresó Messi a mediados de la segunda parte. Allí recibió una habilitación del capitán y la pelota salió fuera por centímetros, aunque el arquero le cometió el penal que el rosarino facturó su 117° tanto con la celeste y blanca. Después tuvo una más que cruzó y reventó el mismo palo que pocos minutos antes que le había privado su gol a Mac Allister.

El colorado del Liverpool mostró mucha solvencia al igual que De Paul, quien habilitó a Almada tras un contraataque que comandó, en el cual también intervino Messi. Además, fue quien le reclamó calma a Aron Gunnarsson, luego de que el islandés le fuera fuertísimo al ex Vélez Sarsfield en una jugada intrascendente en mitad de la cancha.

La valla invicta de Rulli -y su firmeza en las pelotas difíciles- demostró que el arco argentino tiene un suplente que puede poner el pecho en el debut contra Argelia, en caso de que Emiliano "Dibu" Martínez no llegue bien de la lesión de su dedo, algo que el entrenador Lionel Scaloni aseguró que confirmará el próximo viernes. Al mismo tiempo, se espera que mañana defina el reemplazo de Leonardo Balerdi.

"La Scaloneta" mostró firmeza en un partido que el director técnico confesó que no hubiera jugado, durante la conferencia de prensa previa un día antes del encuentro. Quería poner la cabeza en el próximo martes donde, una vez más, tendrá a millones de argentinos y argentinas ilusionados con una nueva estrella en la camiseta.