Scaloni aseguró que Messi jugará unos minutos frente a Islandia y hasta se animó a hablar en inglés

La Selección Argentina de fútbol se prepara para el Mundial 2026 y este martes, una semana antes de su debut en el campeonato, tendrá su último amistoso frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El entrenador Lionel Scaloni reveló en conferencia de prensa que la idea es que Lionel Messi juegue al menos "unos minutos" y hasta, entre risas, se animó a hablar inglés con un periodista.

"Va a jugar, no sé cuántos minutos, lo tengo que hablar con él en el entrenamiento", reveló Scaloni en relación a la presencia del 10. "Veremos cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y decidiremos", sumó el director técnico. Más allá de la respuesta, se viralizó la consulta que un periodista extranjero le hizo sobre si estará o no. "Uy, cagamos", se oyó a Scaloni ante la presentación en inglés. Luego cambió todo cuando formuló su pregunta en español. "En español. Ya me había bloqueado. Sí, es posible. It's possible", respondió entre risas.

Por otro lado, Scaloni habló de la importancia del rosarino en el equipo y aprovechó para cuestionar una publicación extranjera que en una conferencia previa aseguró que él había dicho que todo lo consultaba con su capitán. "El otro día me preguntaron si hablaba con él y tergiversaron la respuesta", reclamó, ante el hecho de que "salió por todos lados" que lo consultaba.

"Un medio que no es argentino y me jodió. Espero que haya sido una confusión y si pueden sacar ese artículo a mí me haría un favor. Y sobre todo a Leo, porque en los años que llevo acá ni una palabra del equipo. Con él, lo que sea, y lo voy a repetir no voy a hacer nada que él no quiera pero a partir de ahí el que decido soy yo respecto del equipo. Me jode que hayan tergiversado la información", detalló el entrenador.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Islandia, a siete días del debut contra Argelia en el Mundial 2026.

En relación al reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi, Scaloni aseguró que es una decisión que no pasará de este miércoles, de acuerdo a cómo terminen el amistoso. Con respecto a los otros "tocados", soltó que "el viernes será un día clave por el dedo" del arquero Emiliano "Dibu" Martínez y que "la mayoría" de los otros "tienen el alta". "Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están disponibles, mientras que la molestia de Julian Álvarez se está yendo poco a poco", reveló.

"Quiero que terminen los amistosos para poder preparar el debut ante Argelia", aseguró el técnico. Sobre el encuentro frente a Islandia explicó que si no estuviera tendrían más tiempo y que le preocupa "que terminen bien" sus jugadores. "Tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Hay muchos que es difícil que lleguen al 100 por 100. Es más descanso y trabajo táctico, están llegando todos muy justos", reconoció.