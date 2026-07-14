Davoo Xeneize aseguró que el duelo ante Inglaterra "es mucho más que un partido" y que "las Malvinas son y serán siempre argentinas"

El youtuber Davoo Xeneize calentó la previa de la Semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, aunque le quitó peso en el sentido bélico y político, sin restarle importancia a la causa Malvinas. Por otro lado, rechazó la incorporación de Sebastián Villa a Boca Juniors, sin dejar de poner énfasis en la histórica oportunidad de volver a acceder a una final del mundo con Lionel Messi.

"Para mí, por más que pasaron 44 años en realidad, no 40, para mí por más que haya pasado el tiempo no tiene nada que ver. La realidad es que la memoria tiene que estar igual y para mí las Malvinas son y serán siempre argentinas. Pasen cuatro años, pasen 40, el dolor es el mismo y los pibes no están más", señaló con absoluta firmeza el youtuber, en un encuentro virtual con otros colegas.

En ese sentido, Davoo pidió "saber separar y entender" que es un partido de fútbol y no una guerra lo que se juega este miércoles y reclamó contra la hipocresía que supondría lo contrario. "Muchos decimos esto y después vemos la Premier League", señaló. "No tiene nada que ver la Selección inglesa con lo que ocurrió hace 44 años y tampoco la Selección argentina", agregó enseguida.

"Sí creo que Argentina recuerda en todas sus canciones a 'los pibes de Malvinas', sí creo que canta 'el que no salta es un inglés' y jugar contra Inglaterra, quieras o no, te relaciona justamente con eso que pasó", reflexionó. "Es mucho más que un partido de fútbol y sinceramente como argentino me encantaría ganarlo", reconoció más adelante.

El enojo por la incorporación de Villa

Unos días antes, cuando se conoció la vuelta del colombiano al club de la ribera, Davoo se refirió al tema, sin quitarle jerarquía al Mundial 2026. "Ya sé que en tres días jugamos con Inglaterra y no quiero quedar como un antipatria. Me recontra importa el partido con Inglaterra. Y ojalá que le rompamos el culo a estos ingleses de mierda. Pero, ¿cómo Boca va a poner 6 palos por Villa, boludo?", se preguntó.

"¡Dejate de romper los huevos! ¿Cómo carajo traes de vuelta a Villa? Le hizo juicio al club, declaró que quería jugar en River, está denunciado por violencia de género, se escapó del club dos veces" enumeró después. "(Juan Román) Riquelme en 2021 declaró que quedó todo mal con Villa porque se cagó en sus compañeros, se cagó en el club y fue un irresponsable", concluyó sobre el tema.