El desgarrador llanto de Nico Occhiato al confirmar la noticia que nadie quería escuchar: "No estaba preparado"

El aire de Nadie dice Nada se detuvo por unos minutos. El carisma habitual de Nico Occhiato se apagó por un momento para dar paso a una de las confesiones más difíciles de su carrera. Con los ojos empañados y la voz quebrada, el conductor confirmó este lunes la noticia que sus seguidores ya temían: la muerte de su abuela Conce, la mujer que se convirtió en la "nona" de todo un país a través de la pantalla de Luzu TV.

Occhiato, visiblemente conmovido, comenzó su programa explicando los motivos de su cambio de ánimo, revelando que la pérdida ocurrió hace ya varios días, pero que el dolor era demasiado grande para ponerlo en palabras frente al micrófono.

Nico Occhiato

"Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, ella ya estaba mal hace un tiempo", expresó Nico, rompiendo un silencio que le pesaba en el alma. " No estaba preparado para hablarlo públicamente ", aseguró.

El conductor confesó que el proceso de procesar la partida de su abuela fue extremadamente duro, especialmente mientras seguía al frente de sus compromisos laborales: " Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo . Seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta que algo me pasaba. Por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban sucediendo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer".

Detrás de las risas y la complicidad que mostraban en los videos, había una realidad difícil que la familia decidió resguardar para proteger la dignidad de Conce. Nico explicó que su abuela padecía una enfermedad degenerativa desde hace tiempo y que su participación en el canal era, en realidad, una forma de terapia.

"Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que salga adelante", detalló con ternura y, en la misma línea, expresó: "Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante".

Nico Occhiato y Conce

Sin embargo, el cuadro se complicó en el último tiempo: "En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida", señaló, aclarando también por qué ya no la mostraba en sus redes sociales: "Mucha gente me pedía que la muestre y haga videos con ella, siempre desde el amor, pero era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo, que es el ciclo de la vida".

Para Nico Occhiato, Conce fue su guía y el pilar fundamental de su infancia: "Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema. Todos sabemos que esto puede pasar, pero creo que no tengo que explicar lo que significaba mi nona para mí, para mi familia y para todos", cerró Nico en un homenaje que hizo llorar a miles de oyentes.