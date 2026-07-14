Ibai estalló contra Infobae por una nota sobre el Mundial de Qatar: "Prensa de mierda, iros bien fuerte a tomar por el culo"

El streamer español Ibai Llanos protagonizó un explosivo descargo contra Infobae después de que el medio publicara una nota basada en una frase pronunciada durante uno de sus streams junto al creador de contenido La Cobra, donde afirmaba, en tono de broma, que el Mundial que ganó Argentina en Qatar 2022 "no vale". La publicación se viralizó rápidamente entre usuarios argentinos, que interpretaron la frase como un ataque a la consagración de la Selección de Lionel Scaloni.

Sin embargo, Ibai decidió responder con dureza y sin ningún filtro. "Infobae, si me estáis escuchando, iros bien fuerte a tomar por el culo, y haced una noticia también de esto. Prensa de mierda, iros bien fuerte a tomar por el culo." A través de un reel publicado en sus redes sociales, el español sostuvo que la frase fue completamente descontextualizada y explicó que pertenecía a uno de los habituales debates humorísticos que realiza en Twitch.

Ibai recordó que la polémica surgió durante una charla distendida con La Cobra, en la que suelen debatir temas futboleros exagerando posturas únicamente para entretener. "Esta frase sale en un stream con La Cobra. Nosotros hacemos debates en directo, unos debates donde, básicamente, se hace humor, entretenimiento y se dicen muchas gilipolleces", lanzó.

Según explicó, la discusión giraba alrededor de otro debate recurrente: si Uruguay debe contabilizar cuatro Copas del Mundo o solamente dos. En ese contexto lanzó la provocación: "Yo, por defender a los uruguayos, dije: 'Si Uruguay tiene dos Mundiales, Argentina también tiene dos, porque el de Qatar no vale'". Pero inmediatamente aclaró que nunca habló en serio. "Una absoluta gilipollez, que si tienes más de siete años, sabes perfectamente que es broma, y que el Mundial de Argentina en Qatar vale exactamente lo mismo que cualquier otro Mundial, o incluso más, porque cada vez es más difícil ganar Mundiales", destacó.

Durante el descargo, Ibai también recordó que siempre apoyó a la Selección Argentina en la final disputada frente a Francia y que deseaba especialmente que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo. "Yo siempre he dejado claro que en esa final Francia-Argentina iba con Argentina", manifestó. Y agregó: "Me hacía ilusión que Leo Messi fuese campeón del mundo, porque para mí es el mejor jugador de la historia". Incluso reconoció que, pese a su identificación con el Real Madrid, nunca dejó de admirar al rosarino: "Por mucho daño que haya hecho al Real Madrid, es un jugador al que admiro".

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Uno de los puntos que más indignó al creador de contenido fue el momento elegido para difundir aquellas declaraciones. Según explicó, el fragmento no era reciente, sino que correspondía a una transmisión realizada semanas atrás. "¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que este stream con La Cobra es de hace tres semanas"; dijo y acusó directamente a Infobae de buscar instalar una polémica inexistente: "Estos te lo ponen hoy como para dar la sensación de que lo he dicho esta tarde o lo dije ayer".

Para Ibai, el objetivo fue generar enojo entre los argentinos. "La prensa de mierda lo único que quiere es incendiar", señaló. Lejos de alimentar la rivalidad futbolística, el streamer aprovechó para reivindicar el vínculo que mantiene con el público argentino. "Argentina me ha tratado maravillosamente bien", contó. Además, destacó que el país es uno de los lugares donde más seguidores tiene: "Es de los países que más me sigue, donde más comunidad tengo, donde más amigos tengo".

Incluso sorprendió al revelar que mantiene relación con integrantes de la Selección:"Dentro de la propia Selección tengo algún conocido, e incluso te diría que casi amigo". Finalmente, Ibai dejó en claro que no piensa modificar el estilo de humor que lo convirtió en uno de los streamers más populares del mundo. "Voy a seguir haciendo bromas con los argentinos, porque hago bromas con todos", dijo.

El español explicó que también ironiza sobre España, México, Chile o Perú y que nunca busca atacar cuestiones sensibles. "Nunca me voy a meter con la gente de su país, con el país en sí, con su gastronomía, con la religión, nunca me voy a meter con nada serio", expresó. Y cerró: "Infobae, iros a tomar por culo."