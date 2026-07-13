Renata Messi, la cantante que busca hacer su propio camino entre el folklore y un apellido imposible de ignorar

Para Renata Messi, el apellido abre conversaciones antes que puertas. En Argentina, en España o en cualquier lugar del mundo, alcanza con mostrar una tarjeta de crédito o un documento para que aparezca la misma pregunta: "¿Sos familiar de Leo?". Ella ya aprendió a responder con humor. Pero detrás de esa coincidencia que suele generar sonrisas hay una historia muy distinta: la de una artista independiente que construyó su carrera desde abajo, grabó su primer disco "a pulmón", fue nominada a los Premios Mercedes Sosa y hoy intenta abrirse camino en Europa sin abandonar el folklore argentino.

Renata Messi

Desde Barcelona, donde vive desde diciembre tras un paso por Italia, Renata cuenta que emigrar fue una decisión largamente soñada. "La verdad que siempre, desde chica, lo dije, que me gustaría, que tenía ganas. Siempre fui muy amante de viajar. Después se vino mi tío, hace mucho tiempo que está acá y siempre fue un objetivo a cumplir. Y bueno, acá estoy. La verdad que me gusta. También por situaciones de querer vivir de la música justamente y estaba complicado, la verdad", contó en diálogo con BigBang.

Su primer trabajo, Corazón Calandria, marcó un antes y un después en su carrera. El álbum fue nominado como Mejor Álbum Solista de Folklore en los Premios Mercedes Sosa, un reconocimiento que todavía recuerda con emoción. "Fue increíble. Fue una sensación hermosa. Más allá de ganar o no, que para mí no es lo más importante, sino el reconocimiento que le hacen a uno."

La cantante recuerda que todo el proyecto fue completamente independiente: "Siempre hice todo a pulmón, con gente que me rodeó, que me dio una mano. No es que estuve metida en una productora para grabar el disco, sino hablar con el amigo del amigo, quién me puede ayudar. Así fue creciendo Corazón Calandria." La noticia de la nominación llegó de la manera más inesperada. "Me llegó una publicación de Instagram que me etiquetaron de que estaba nominado a Mejor Disco de Folklore", reveló.

Y sumó: "Y realmente la felicidad invadió mi cuerpo. No lo podía creer." Aunque hoy vive en España, Renata asegura que nunca imaginó alejarse del folklore. Su vínculo comenzó en la infancia, rodeada de reuniones familiares, guitarras y canciones. "Desde muy chica estuve rodeada de folklore. Tengo mi tío que canta también, entonces en los asados familiares era terminar de comer y él sacaba la guitarra. Me subí con él a cantar cuando tenía tres años por primera vez", explicó.

Entre sus principales influencias menciona a Mercedes Sosa, Juan Falú, Eduardo Falú y José Luis Aguirre. "No puedo dejar de nombrar a Mercedes. Para mí es la mayor referente como intérprete. Se apropiaba de las canciones realmente", aclaró. Ese universo musical terminó reflejado en Corazón Calandria, un disco que buscó condensar las obras y artistas que marcaron su historia: "Quería elegir canciones que me representaran, que me gustaran y que también fueran referentes para mí".

Incluso el nombre del álbum nació de una búsqueda muy personal: "Corazón representaba el amor por cantar y Calandria surgió por el canto del ave. Empecé a buscar combinaciones y Corazón Calandria me salió de repente. Dije: es esto. Pero si hay un tema sobre el que Renata habla con especial sinceridad es la dificultad para vivir de la música. Reconoce que el problema no es exclusivo de Argentina ni de España, sino que atraviesa a la mayoría de los artistas emergentes.

En ese sentido, explicó que "lo más difícil fue sentir que no siempre hay lugar para los artistas nuevos". La cantante cuestiona la escasez de espacios para quienes recién comienzan: "Uno viene a tocar por la pizza una vez, dos veces, diez veces... lo hace, pero llega un punto que necesitás vivir también". Sin reclamar menos lugar para las figuras consagradas, pide ampliar las oportunidades. "También abrir espacio para gente nueva. No solamente ir a tocar por la pizza", exclamó.

A lo largo de su carrera fue acumulando experiencias que considera decisivas: el paso por el Pre Cosquín, la invitación a cantar en el Festival Nacional de Folklore junto al grupo Los Sacha, la participación en Unísono, el ciclo del INAMU emitido por la Televisión Pública, y su formación en la Universidad Nacional de Villa María. Precisamente, en septiembre volverá a Argentina para cerrar esa etapa académica. "Voy a ir a recibirme y justamente va a salir un disco de folklore orientado a las niñeces", contó.

Y sumó: "Hice música folklórica para niños y niñas". Según explica, la universidad le dejó mucho más que conocimientos técnicos: "Lo que más me aportó fue conocer gente. Para mí la música popular se hace siempre en grupo".

Vivir con el apellido Messi

Pero inevitablemente la conversación vuelve sobre ese apellido que la acompaña desde que nació. Renata reconoce que, especialmente desde que vive en Barcelona, la asociación con Lionel Messi es permanente. "Es muy loco. Primero es un honor compartir apellido con ese ser, con todo lo que transmite más allá del fútbol". Las anécdotas se multiplican. Desde personas que se sorprenden al leer su apellido en una tarjeta hasta un jefe que, según le confesó tiempo después de contratarla, quiso tener un "Messi" en su equipo. "Me dijo: 'Cuando vi tu currículum tenía que fichar a Messi'. La realidad es que no me hicieron entrevista ni nada. No sé si será por eso", relató.

Renata Messi

Incluso encontró una respuesta ingeniosa para una pregunta que escucha constantemente: "Muchas veces me preguntan qué sos de Leo. Me preguntan '¿qué sos de Leo?'. Como mi papá también se llama Leonel, yo respondo: 'Soy la hija de Leo'. Mentira no es". Lejos de negar las ventajas que alguna vez pudo darle la coincidencia con el apellido más famoso del fútbol, Renata también reconoce que muchas veces siente la obligación de demostrar el doble. "Un poco y un poco. No voy a negar que me abrió puertas." Pero también recuerda situaciones en las que el apellido generó expectativas absurdas.

Según le explicó a este sitio, a su hermana "una profesora le dijo: 'Con ese apellido cómo no vas a aprobar'". "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?", se preguntó. Por eso prefiere quedarse con el lado positivo: "La mayoría de las cosas son buenas. Nos lo tomamos con humor y, como te dije, primero es un honor realmente". Más allá de la curiosidad que genera su apellido, Renata tiene claro cuál quiere que sea su verdadera carta de presentación. Su respuesta llega cuando le preguntan qué canción la representa mejor. "Tengo una canción propia que se llama El Renacer. Cuenta un poco mi historia. Cada vez que canto siento que renazco", dijo.

Renata Messi

También menciona una chacarera que resume su vínculo con la música: "Grabé Para cantar he nacido y la verdad que totalmente me representa". Porque, después de premios, festivales, escenarios y coincidencias con el apellido más famoso del deporte argentino, la artista insiste en que hay una certeza que nunca cambió. "Amo cantar, amo cantar en cualquier lugar, con toda persona. Doy clases de canto a niños porque realmente me encanta. Me llena. Cada vez que canto siento que renazco y saco todo lo que tengo adentro", sentenció.