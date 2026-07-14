España volvió a amargar a Francia y está en la final del Mundial 2026: espera por Argentina o Inglaterra

España sigue escribiendo una de las páginas más brillantes de su historia reciente. Con autoridad, inteligencia y un fútbol que fue de menor a mayor, derrotó 2-0 a Francia en Dallas y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del esperado choque entre la Argentina e Inglaterra. La Roja volvió a transformarse en la pesadilla de los franceses. Tal como ocurrió en los últimos grandes cruces internacionales, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró personalidad en los momentos clave y dejó sin respuestas a un equipo galo que nunca encontró el camino hacia el arco de Unai Simón.

PRIMER GOL DE ESPAÑA ANTE FRANCIA

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El partido comenzó como una verdadera partida de ajedrez. España monopolizaba la posesión, mientras Francia apostaba a la velocidad de Kylian Mbappé y Bradley Barcola para lastimar de contraataque. Sin embargo, el equilibrio se rompió a los 19 minutos, cuando Lucas Digne cometió un claro penal sobre Lamine Yamal tras un mal control dentro del área.

Dos minutos más tarde apareció Mikel Oyarzabal, que no falló desde los doce pasos. El delantero definió con autoridad para establecer el 1-0 y alcanzar su quinto gol en Copas del Mundo, igualando a históricos artilleros españoles como Emilio Butragueño, Fernando Hierro y Fernando Morientes. Sólo David Villa, con nueve conquistas, permanece por delante.

El golpe dejó aturdida a Francia. Para colmo, William Saliba sufrió una lesión y debió abandonar la cancha antes de la media hora, obligando a Didier Deschamps a modificar una defensa que ya mostraba grietas. España estuvo incluso cerca de marcar uno de los goles del campeonato. Una exquisita combinación entre Álex Baena, Rodri, Lamine Yamal y Dani Olmo terminó con un remate de Fabián Ruiz que pasó apenas al lado del palo, en una jugada colectiva que levantó a todo el estadio de sus asientos.

Del otro lado, Mbappé pasó casi inadvertido durante toda la primera mitad. Cayó reiteradamente en posición adelantada y apenas inquietó a Unai Simón, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido. En el complemento, Francia intentó adelantar sus líneas, pero volvió a encontrarse con una España letal. A los 57 minutos llegó el golpe definitivo: Pedro Porro armó una gran pared con Dani Olmo, quien ingresó al área y definió con un potente derechazo para vencer a Mike Maignan y establecer el 2-0.

SEGUNDO GOL DE ESPAÑA ANTE FRANCIA

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La Roja incluso llegó a convertir el tercero por intermedio de Lamine Yamal, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada. Recién en el último tramo apareció una versión más agresiva de Mbappé. El delantero del Real Madrid probó desde afuera del área, generó un córner y también tuvo una oportunidad de tiro libre que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, nunca logró romper el sólido bloque defensivo español.

La acción más curiosa llegó a los 81 minutos. Unai Simón salió lejos de su arco para anticipar a Mbappé, falló en el despeje y dejó servido el balón para Désiré Doué. Pero el atacante francés demoró demasiado la definición y el arquero español tuvo tiempo de regresar para realizar una doble atajada salvadora que terminó de sellar la clasificación. En los minutos finales, Oyarzabal estuvo cerca de convertir el tercero con un cabezazo que pasó rozando el palo y Francia apenas inquietó con un remate de Ousmane Dembélé ya en tiempo de descuento.

España eliminó a Francia del Mundial

El pitazo final confirmó una nueva decepción para los franceses y otra enorme alegría para España, que disputará apenas la segunda final mundialista de su historia. Ahora todas las miradas apuntan al otro lado del cuadro: este miércoles, Argentina e Inglaterra definirán quién intentará impedir que la Roja vuelva a tocar el cielo del fútbol mundial el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.