Aumentan los locales vacíos en la Ciudad: crecieron más de 22% en un año

La cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a crecer durante el bimestre mayo-junio de 2026. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se registraron 291 inmuebles en venta, alquiler o cerrados en las principales arterias comerciales porteñas, lo que representa un incremento del 22,3% respecto al mismo período del año pasado y del 5,1% frente al bimestre anterior.

La cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza

El informe atribuye este escenario al aumento de los costos y a un consumo que continúa sin mostrar una recuperación sostenida. En ese contexto, los locales en alquiler aumentaron un 129,5% interanual, mientras que los inmuebles en venta crecieron un 4,5% en comparación con mayo-junio de 2025. Entre las zonas más afectadas se destacan las avenidas Santa Fe y Cabildo. En la primera, los locales vacíos pasaron de 35 a 68 en un año, mientras que en Cabildo se duplicaron, al subir de 18 a 36.

En contraste, la peatonal Florida y la avenida Córdoba registraron una mejora respecto del bimestre anterior, aunque todavía mantienen niveles de vacancia superiores a los del año pasado. El relevamiento también incorporó datos de La Plata, donde se detectaron 18 locales sin actividad comercial, sin variaciones respecto del período anterior ni del mismo bimestre de 2025.

La cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza

La suba de la vacancia comercial coincide con un retroceso en la cantidad de empresas activas en el país. Según datos de Fundar, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 cerraron 26.448 empresas, una caída del 5,2%, en un contexto de consumo debilitado y dificultades para sostener la actividad económica.