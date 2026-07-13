Zoe Bogach estalló tras su salida del streaming de Gran Hermano: fue al canal, no la dejaron entrar y terminó llorando en un vivo

La salida de Zoe Bogach del streaming de Gran Hermano escaló rápidamente de una simple desvinculación laboral a un conflicto público con lágrimas, un vivo en redes sociales y una fuerte disputa sobre cómo se comunicó la decisión. La ex participante del reality contó que recibió un llamado telefónico en el que le informaron que dejaba de formar parte de La Jugada, el ciclo de streaming vinculado al programa.

Sin embargo, sostuvo que, por recomendación de sus abogados, decidió presentarse igualmente en Telefe porque entendía que una desvinculación debía notificarse formalmente. Acompañada por su madre, Aixa Abasto, Zoe transmitió toda la situación en un vivo de TikTok desde la puerta del canal. Según relató, ni siquiera le permitieron ingresar al hall de recepción mientras esperaba una respuesta de la producción.

Visiblemente angustiada, expresó: "Esto es destrato. Mi mamá está enferma y hace mucho frío, no nos dejan ni esperar ahí adentro". La influencer explicó que permaneció alrededor de 45 minutos aguardando que alguien saliera a hablar con ella y remarcó que su intención era dejar constancia de que se había presentado a cumplir con su trabajo. "Estoy dejando todo asentado porque tendría que estar con un escribano, me desvincularon por llamada telefónica", sostuvo entre lágrimas.

Luego agregó: "Que quede asentado que yo me presenté a mi trabajo. Los despidos tienen que ser notificados por carta documento", antes de finalizar la transmisión. Horas antes del episodio, Bogach ya había contado en sus redes sociales que producción le había comunicado que dejaba de participar del streaming. "Hoy no voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice", escribió.

La ex participante reconoció que le mencionaron distintos episodios que generaron malestar, aunque dijo no compartir la decisión. "No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron", afirmó. En ese mismo mensaje recordó que ya había pedido disculpas públicas a algunas compañeras. "Yo ya había aclarado que no tengo ningún problema con Mica (Viciconte) ni con Dani (Celis)", relató.

El navegador no soporta este contenido.

Y sumó: "Incluso les pedí disculpas públicamente porque son mis compañeras y realmente está la mejor con las dos. También me remarcaron lo que dije sobre Romina (Uhrig) y, sinceramente, siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel". Lejos de bajar el tono, también expresó su decepción con el canal. "Y lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano", dijo.

Y continuó: "Cuando una chica intentó rebajarme por trabajar hace cinco meses en el reality, yo respondí con orgullo, diciendo que estaba muy agradecida por la oportunidad y feliz de formar parte del programa. Pero bueno, todo pasa por algo. Me voy con la tranquilidad de haber sido auténtica. Ahora voy a enfocarme en mis proyectos, en seguir estudiando y en todo lo que viene. Gracias a todos los que siempre me bancan".

Más tarde explicó por qué decidió presentarse igual en el canal. "Por lo que tengo entendido y según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí", publicó.

El descargo de Zoe

Mientras el conflicto se viralizaba en redes sociales, la periodista Laura Ubfal dio otra explicación sobre el trasfondo de la decisión durante su programa La Linterna, en Bondi. Según sostuvo, la salida de Zoe no estaría vinculada exclusivamente a la campaña que realizó a favor de Manuel, sino a una serie de conflictos acumulados con distintas figuras relacionadas al universo Gran Hermano. "El tema no tiene nada que ver con Manu. Ella tenía problemas con Mica Viciconte, con Pestañela, habló de Romina. Hace rato que la querían sacar del streaming", aseguró.