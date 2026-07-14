ATE reclamó "asueto administrativo" para los estatales por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamó "asueto administrativo" para los empleados estatales de cara a las Semifinales del Mundial 2026 de este miércoles entre Argentina e Inglaterra, a través de una carta al presidente de la Nación, Javier Milei, y al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, que firmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

"Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido", reclamaron en la misiva que envió ATE.

La carta con la que ATE reclamó asueto administrativo de cara a Argentina e Inglaterra.

"Como es de público conocimiento, el encuentro representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional", argumentaron más adelante desde ATE, mientras que señalaron que "tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias".

En ese sentido, aclararon que "entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social", por lo que "el Estado nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha". Hasta el momento, el pedido no obtuvo una respuesta formal por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Rodolfo Aguiar de ATE reclamó asueto nacional por la victoria frente a Egipto y chicaneó a Milei.

La animosidad por parte de Aguiar en relación a Milei y su Gabinete, que muchas veces con orgullo celebró los despidos en el Estado, se avecina como una problemática para lograr el cese de tareas. Inclusive el secretario general de ATE ya había demandado una medida similar, tras la remontada épica de Argentina frente a Egipto, a través de un tuit bien provocador y picante contra el mandatario.

"¿Qué hace, presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. ¡Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!", escribió en aquel entonces en su cuenta de X (ex Twitter), sin tener éxito en su exigencia.