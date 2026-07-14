Feinmann cuestionó el canto por Malvinas y apuntó contra Maradona: "Lo sacaron por drogón"

El periodista Eduardo Feinmann no paró de ganar notoriedad durante todo el Mundial 2026 y ahora, de cara a la Semifinal en la que enfrentarán a Inglaterra, criticó a los futbolistas argentinos por cantar "por Malvinas" y "por vengar" a Diego Armando Maradona a partir de su exclusión por un polémico control antidopping en Estados Unidos 1994, cuando desde su punto de vista "lo sacaron por drogón".

"Algunos los quieren plantear como si fuera una revancha de la Guerra de Malvinas. Para mí no tiene nada que ver la Guerra de Malvinas con un partido de fútbol", aseguró Feinmann al aire de A24, junto a su compañero Pablo Rossi. Al mismo tiempo reconoció que "sí es cierto que aquí sí hay toda una carga emocional muy grande cuando Argentina enfrenta a Inglaterra", la cual "da la sensación de que no es un partido más".

"Es imposible ignorar el folklore, llamémoslo así, de Malvinas, que se impregnó. Porque la tribuna canta 'el que no salta es un inglés', desde antes de que sepamos e imaginemos que nuestro rival iba a ser Inglaterra", lo respaldó, en ese sentido, su compañero de aire, quien recordó la canción "Muchachos" de Qatar 2022 y la actual que pide ver "bicampeón" a Argentina.

"Los mismos jugadores en el vestuario cantan por Malvinas y por vengar a Maradona de aquel título que no tuvo, cuando el tipo se drogó. Lo sacaron por drogón, en definitiva", cuestionó Feinmann sin ponerse colorado, en relación a la decisión a partir de la cual Maradona lanzó una de sus frases más emblemáticas: "me cortaron las piernas".

Diego Armando Maradona sale de su último partido en mundiales en Estados Unidos 1994 de la mano de la enfermera Sue Ellen Carpenter.

En ese torneo, la Selección había hecho un gran papel durante los primeros dos partidos contra Grecia y Nigeria aunque, a partir del apartamiento de su capitán, todo se desmoronó al punto de que los otros dos partidos fueron derrotas contra Bulgaria y Rumania. La aparición de efedrina, una sustancia que no es una droga en el sentido en el que le dio Feinmann sino que es un químico que hasta tienen los jarabes para la tos, terminó con el sueño mundialista.

El perfil provocador del periodista durante el último tiempo lo llevó a cosechar miles de críticas, tras enfrentarse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus declaraciones contra los mexicanos que se excedieron del plano futbolístico y llevaron al conductor a pedir perdón y a revelar, con la cola entre las piernas, que admiraba su cultura y que había vivido seis meses en ese país.