La inflación bajó al 1,9%, pero los aumentos en servicios y el costo de vida siguen golpeando el bolsillo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, el registro mensual más bajo de los últimos diez meses. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 16,8% en el primer semestre y una variación interanual del 33,5%, consolidando una tendencia de desaceleración que comenzó en abril. La cifra representa el tercer descenso consecutivo de la inflación mensual, luego del 2,6% de abril y el 2,1% de mayo, y marca la primera vez desde agosto de 2025 que el índice perfora la barrera del 2%.

La inflación bajó al 1,9%

El Gobierno de Javier Milei no tardó en festejar el dato. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que se trató de "la variación del nivel general más baja desde agosto de 2025" y remarcó que "la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado". Desde la Casa Rosada buscan instalar que el proceso de desinflación ya se encuentra consolidado y que el problema inflacionario dejó de ser la principal preocupación económica.

Sin embargo, detrás del dato general aparecen señales que matizan el optimismo oficial. Mientras el índice promedio se desaceleró, varios de los gastos más relevantes para los hogares continuaron registrando aumentos superiores al promedio. La división Recreación y cultura encabezó las subas de junio con un 4,2%, impulsada principalmente por el incremento en los paquetes turísticos durante el inicio de la temporada invernal. En segundo lugar quedó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,3% como consecuencia de nuevos incrementos en tarifas eléctricas, alquileres y otros servicios vinculados al mantenimiento del hogar.

También los precios regulados avanzaron por encima de la inflación general, con un incremento cercano al 2,4%, explicado principalmente por las subas en electricidad y transporte público. nEn contraste, los menores aumentos se registraron en Prendas de vestir y calzado, con apenas 0,4%, favorecido por las liquidaciones de invierno, y en Comunicación, que avanzó 0,9%.

La inflación bajó al 1,9%

Uno de los datos que más alivio trajo fue el comportamiento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 1,3%, por debajo del índice general. La estabilidad de los precios de la carne y la compensación entre las subas de verduras y la baja de frutas permitieron contener el impacto del rubro con mayor incidencia en el consumo cotidiano. Aun así, el panorama sigue siendo dispar según la región del país. En el Gran Buenos Aires, el aumento de alquileres, expensas y electricidad volvió a explicar buena parte de la inflación mensual, mientras que en otras zonas fueron los alimentos -especialmente verduras y panificados- los que tuvieron mayor incidencia.

El IPC núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y suele utilizarse para medir la tendencia de fondo de la inflación, registró un incremento de 1,6%, el nivel más bajo desde julio de 2025. Allí sobresalieron aumentos en panificados, medicamentos y alquileres. Antes de conocerse el dato oficial, la mayoría de las consultoras privadas ya anticipaba una inflación cercana al 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado un 2%, mientras que firmas como Analytica, Fundación Libertad y Progreso, EconViews, Eco Go y C&T Asesores Económicos ubicaban sus estimaciones entre 1,8% y 1,9%.

La inflación bajó al 1,9%

Mientras el oficialismo celebra la desaceleración y busca convertirla en uno de sus principales argumentos políticos, el escenario económico todavía presenta fuertes desafíos. Aunque el ritmo de los aumentos perdió intensidad, millones de familias siguen enfrentando tarifas más altas, alquileres que continúan escalando y un poder adquisitivo que todavía no logra recuperar el terreno perdido durante los últimos años. En ese contexto, el éxito del plan económico no dependerá únicamente de mostrar una inflación mensual más baja, sino de que esa mejora se traduzca en una recuperación concreta del consumo y del ingreso real de la población.