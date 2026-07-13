Prometen guerra legal contra Bandana tras cancelar sus shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná

La ilusión de las popstars más queridas, las Bandana, se desvaneció rapidísimo. La noticia estalló primero en Bahía Blanca, donde los productores locales confirmaron que sus servicios ya no serían necesarios para la fecha prevista. Lo que siguió fue un terremoto de versiones: mientras los clubes de fans defendían a capa y espada a las cantantes, la productora ShowMax lanzó un comunicado incendiario que prendió fuego las redes sociales y dejó a la banda en una posición sumamente delicada.

La productora no solo responsabilizó directamente a las integrantes de Bandana por la caída de la gira, sino que anunció que iniciará acciones legales en los tribunales de Buenos Aires. En su descargo oficial, ShowMax expresó: "La producción de algunas fechas del tour de Bandana comunica al público en general los lamentables sucesos que se están produciendo por la cancelación de manera unilateral por parte del artista de las fechas correspondientes a esta producción que son las ciudades de SANTA ROSA del 17 de julio del corriente, BAHÍA BLANCA del día 18 de julio del corriente y de la ciudad de PARANÁ del 18 de septiembre".

Bandana

Pero el golpe más duro estaba por venir. La productora decidió ventilar los números rojos de la gira, sugiriendo que el verdadero motivo de la cancelación fue la falta de interés del público en estas plazas. Según el comunicado: "Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación, que no solo genera un daño a esta productora sino también a los fans que estaban ilusionados con el show. Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos".

Para respaldar su teoría del "fracaso", ShowMax detalló la escasa venta de tickets, dejando expuestas las cifras que tal vez hirieron el ego de la banda:

Santa Rosa . 138 tickets vendidos sobre 2600 disponibles

. 138 tickets vendidos sobre 2600 disponibles Bahía Blanca . 747 Ticketek vendidos sobre 1800 disponibles

. 747 Ticketek vendidos sobre 1800 disponibles Paraná . 147 Ticketek vendidos sobre 1730

A pesar del silencio oficial de las Bandana en sus perfiles, fuentes allegadas a la banda aseguran que la realidad es muy distinta porque, según trascendió, el grupo tenía toda la voluntad de realizar los shows, pero se habrían plantado ante la informalidad de ShowMax.

Mientras tanto, en ciudades como Bahía Blanca, más de 700 personas que ya tenían su entrada se encuentran en un limbo, con su ilusión de ver el regreso de sus ídolas completamente destrozada. Si bien Bandana proporcionó un mail para devoluciones de dinero, la incertidumbre reina.