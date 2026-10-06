Despedida de Messi: un excombatiente de Malvinas cantará el himno en el adiós al capitán de la Selección Argentina

El excombatiente de Malvinas Fabio Santana cantará el himno nacional en la despedida de Lionel Messi, antes del encuentro que la Selección Argentina disputará frente a Benín este martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

El cantante anunció su participación mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales. "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren, quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional en la despedida de Lionel Messi, en el Monumental este martes".

Y agregó: "Es una satisfacción enorme y una cosa maravillosa unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra Selección nacional, con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego".

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La entonación del himno formará parte de la ceremonia previa al encuentro ante Benín, en la cancha de River, que marcará la despedida de Messi de la Selección Argentina.

No será la primera vez que Santana interprete el himno en un evento deportivo. Ya lo hizo en la Copa Davis 2011, en los 75 años del Turismo Carretera, en previas de partidos de Los Pumas, en un clásico entre Nueva Chicago (club del que es hincha) y All Boys y en la final entre Platense y Huracán.

También estuvo presente en partidos de la Selección, como el cruce con Colombia en 2022, por las eliminatorias rumbo a Qatar, y el duelo ante Venezuela en la Bombonera. En ese mismo estadio cantó el himno en la despedida del equipo antes de viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Santana es oriundo de Villa Madero, La Matanza, y es testimonio vivo del conflicto por Malvinas. En una entrevista al streaming "Quizás llegamos tarde" se refirió a su vivencia en las Islas. "Fuimos 14.800 a Malvinas y cada uno tiene su historia. A veces está un poco contaminado con la política y, bueno, hay un montón de situaciones. Pero particularmente, sí, me levanto todos los días pensando de qué manera puedo malvinizar porque creo que estoy aportando algo para todos, para los chicos, para los jóvenes".

Fabio Santana

Su anterior participación patriota para cantar el himno en un partido del seleccionado fue en la víspera del 2 de Abril, el Día D. O, mejor dicho, el Día M". Ese homenaje también fue una oportunidad para reivindicar la memoria activa. Santana, quien además integra la Secretaría de Cultura del municipio, fue escoltado por 11 de sus compañeros del Centro de Ex Combatientes de La Matanza. Luego, subrayó la necesidad de continuar con la tarea de malvinizar en cada ámbito de la sociedad.

"Estamos muy emocionados como argentinos y como veteranos. Hay que seguir luchando y malvinizando, porque es la única forma de mantener viva nuestra historia", concluyó en esa ocasión, y adelantó que tal vez pueda ingresar a cantar esta noche portando el trapo que los jugadores mostraron tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

