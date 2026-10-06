Despedida de Messi: el line up completo con La Sole, Damas Gratis y Ulises Bueno en el Monumental

06 Octubre de 2026 10:15
Hoy se para el país. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi juega su último partido con la camiseta argentina y el Monumental se viste de gala para despedir al mejor de todos los tiempos. Pero la noche no va a ser solo fútbol: la despedida de Messi tendrá un line up digno de un festival, con Soledad Pastorutti, Damas Gratis, Ulises Bueno, Q' Lokura y Gaspar Benegas, entre otros. Si se va el más grande, se lo despide como corresponde: cantando, bailando y con la garganta rota.
El partido frente a Benín, que arranca a las 20, es apenas el corazón de una jornada que empieza mucho antes y termina mucho después. Habrá shows en la previa, en el entretiempo y en el pospartido, con homenajes, recuerdos y música bien argenta para que la tribuna no deje de alentar ni un segundo.
Entre los nombres fuertes está La Sole, la voz que tantas veces acompañó a la Selección y una de las preferidas del propio Messi a quien una vez le cantó la canción Brindis con la que lo hizo emocionar casi hasta las lágrimas. Así las cosas, la de Arequito va a revolear el poncho en la noche más emotiva, con canciones que para los hinchas ya son himnos.
Directo desde Córdoba llegan Q' Lokura y Ulises Bueno, los encargados de ponerle cuarteto, calor y baile a la despedida. Y la cumbia tendrá a su máximo referente: Pablito Lescano con Damas Gratis, listos para hacer saltar al Monumental entero antes del pitido inicial.
El entretiempo será territorio del rock nacional, con la guitarra y la voz de Gaspar Benegas, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que el Indio Solari legó a todo el pueblo argentino.
Line up de la despedida de Messi: horarios, uno por uno
La previa
- 17:30. Un Poco de Ruido abre la jornada con cumbia de la buena
- 17:40. Sebastián Mendoza
- 17:50. Román el Original
- 18:00. Amar Azu
- 18:10. Santi Cairo
- 18:20. Q' Lokura, con 20 minutos de show
- 18:40. Un Poco de Ruido
- 19:00. Pablito Lescano y Damas Gratis
El partido
- 20:00. Fabio Santana canta el Himno Nacional y empieza Argentina vs. Benín.
- Entretiempo. Gaspar Benegas y Los Fundamentalistas.
El pospartido
- Al final del encuentro. Show de drones y fuegos artificiales, como en un festejo de campeonato
- Después. Soledad Pastorutti
- Cierre. Ulises Bueno, con el broche cuartetero
- Bonus. La noche terminará con una "sorpresa musical" que todavía es un misterio
Va a haber lágrimas, abrazos, música y fiesta popular. Todos los condimentos de una noche que nadie quiere que llegue y que nadie se quiere perder. Lionel Messi, el pibe de Rosario que nos hizo campeones del mundo sale a la cancha por última vez con la celeste y blanca, y un país entero le va a cantar hasta quedarse sin voz. Gracias por tanto, capitán. Esta noche, la fiesta es tuya.