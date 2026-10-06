Despedida de Messi: el line up completo con La Sole, Damas Gratis y Ulises Bueno en el Monumental

Hoy se para el país. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi juega su último partido con la camiseta argentina y el Monumental se viste de gala para despedir al mejor de todos los tiempos. Pero la noche no va a ser solo fútbol: la despedida de Messi tendrá un line up digno de un festival, con Soledad Pastorutti, Damas Gratis, Ulises Bueno, Q' Lokura y Gaspar Benegas, entre otros. Si se va el más grande, se lo despide como corresponde: cantando, bailando y con la garganta rota.

El partido frente a Benín, que arranca a las 20, es apenas el corazón de una jornada que empieza mucho antes y termina mucho después. Habrá shows en la previa, en el entretiempo y en el pospartido, con homenajes, recuerdos y música bien argenta para que la tribuna no deje de alentar ni un segundo.

Lionel Messi se prepara para una despedida histórica de la Selección Argentina

Entre los nombres fuertes está La Sole, la voz que tantas veces acompañó a la Selección y una de las preferidas del propio Messi a quien una vez le cantó la canción Brindis con la que lo hizo emocionar casi hasta las lágrimas. Así las cosas, la de Arequito va a revolear el poncho en la noche más emotiva, con canciones que para los hinchas ya son himnos.

Directo desde Córdoba llegan Q' Lokura y Ulises Bueno, los encargados de ponerle cuarteto, calor y baile a la despedida. Y la cumbia tendrá a su máximo referente: Pablito Lescano con Damas Gratis, listos para hacer saltar al Monumental entero antes del pitido inicial.

El entretiempo será territorio del rock nacional, con la guitarra y la voz de Gaspar Benegas, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que el Indio Solari legó a todo el pueblo argentino.

Line up de la despedida de Messi: horarios, uno por uno

La previa

17:30. Un Poco de Ruido abre la jornada con cumbia de la buena

17:40. Sebastián Mendoza

17:50. Román el Original

18:00. Amar Azu

18:10. Santi Cairo

18:20. Q' Lokura, con 20 minutos de show

18:40. Un Poco de Ruido

19:00. Pablito Lescano y Damas Gratis

El partido

20:00. Fabio Santana canta el Himno Nacional y empieza Argentina vs. Benín.

canta el Himno Nacional y empieza Argentina vs. Benín. Entretiempo. Gaspar Benegas y Los Fundamentalistas.

El pospartido

Al final del encuentro . Show de drones y fuegos artificiales, como en un festejo de campeonato

. Show de drones y fuegos artificiales, como en un festejo de campeonato Después . Soledad Pastorutti

. Soledad Pastorutti Cierre . Ulises Bueno, con el broche cuartetero

. Ulises Bueno, con el broche cuartetero Bonus . La noche terminará con una "sorpresa musical" que todavía es un misterio

Va a haber lágrimas, abrazos, música y fiesta popular. Todos los condimentos de una noche que nadie quiere que llegue y que nadie se quiere perder. Lionel Messi, el pibe de Rosario que nos hizo campeones del mundo sale a la cancha por última vez con la celeste y blanca, y un país entero le va a cantar hasta quedarse sin voz. Gracias por tanto, capitán. Esta noche, la fiesta es tuya.