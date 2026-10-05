El último entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina: a qué hora es y cómo será la previa de su despedida

Cuesta asumirlo y mucho más ponerle la palabra "última". La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina está cada vez más cerca y la cuenta regresiva ya golpea de lleno en los hinchas. Este lunes desde las 17.30, el capitán tendrá su última práctica con la Albiceleste, antes del amistoso del martes frente a Benín que marcará su adiós definitivo.

El 10 se incorporó al plantel dirigido por Lionel Scaloni el domingo y rápidamente volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico. Por la tarde participó del entrenamiento y, una vez finalizada la jornada, compartió un asado junto a sus compañeros. Las imágenes del encuentro fueron publicadas por las cuentas oficiales de la Selección y despertaron una catarata de reacciones entre los fanáticos.

Así llegó Lionel Messi al predio de la AFA

La práctica comenzó en el gimnasio, donde los futbolistas que habían sumado minutos frente a Burkina Faso realizaron tareas de recuperación durante aproximadamente 40 minutos. Quienes no participaron de aquel encuentro complementaron los ejercicios con trabajos de velocidad y coordinación dentro del campo de juego.

Más tarde, todo el plantel, incluido Messi, pasó a trabajar en cancha bajo las órdenes de Scaloni. Allí realizaron una práctica formal de fútbol de 45 minutos, con ejercicios mixtos en espacios reducidos. Para cerrar la jornada, volvieron a disputar partidos en dimensiones más acotadas.

Sin embargo, por estas horas resulta imposible que las miradas no terminen apuntando hacia el mismo lugar. Messi atraviesa sus últimas horas como futbolista de la Selección Argentina y hasta él mismo comenzó a compartir imágenes de estos días tan especiales. En sus redes sociales publicó fotografías de su llegada al predio de la AFA y los hinchas respondieron inmediatamente con miles de mensajes cargados de cariño y nostalgia.

El Chiqui Tapia recibió a Lionel Messi en el predio de la AFA

Todo indica que el partido ante Benín será mucho más que un amistoso. El estadio Monumental se prepara para vivir una verdadera fiesta y se esperan momentos cargados de emoción para homenajear al futbolista más importante de la historia de la Selección.

Por el momento, la organización mantiene un fuerte hermetismo alrededor de los detalles del reconocimiento que recibirá el capitán. Lo único seguro es que las tribunas estarán repletas: las entradas para la despedida de Lionel Messi ya están agotadas.

Quienes se quedaron sin ticket también tendrán una alternativa para formar parte de la jornada. La AFA montará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental, que funcionará desde las 12 del mediodía hasta la medianoche.

El último entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina

El espacio contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos y distintas experiencias interactivas. Además, está prevista la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers para acompañar una jornada que promete extenderse mucho más allá de los 90 minutos.

Rosario también se prepara

Mientras Buenos Aires ultima los detalles para el partido, Rosario comenzó a rendirle su propio homenaje a su hijo pródigo. Durante la madrugada, una gigantesca camiseta de Lionel Messi fue desplegada frente al Monumento Nacional a la Bandera como parte de una acción comercial realizada en la previa de su despedida.

La enorme casaca mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, lleva el número 10 en dorado y la palabra "gracias". Para concretar el montaje se instalaron cuatro torres de iluminación y se desplegó un importante operativo de seguridad alrededor del lugar. Además, durante la noche está previsto realizar un mapping sobre la camiseta, en el que se proyectarán imágenes que repasarán distintos momentos de la trayectoria de Messi con la Selección Argentina.

En Rosario desplegaron una enorme camiseta en honor a Messi

La intervención cuenta con la autorización de las autoridades del Monumento y no modifica la circulación vehicular por avenida Belgrano ni por calle Córdoba. Por sus enormes dimensiones, la camiseta puede apreciarse especialmente desde puntos elevados de la ciudad y rápidamente se convirtió en una de las postales más compartidas en redes sociales.

Entre el Monumental que se prepara para recibirlo por última vez, Rosario que ya comenzó a homenajearlo y una práctica que tendrá inevitablemente sabor a despedida, Lionel Messi transita las horas finales de una historia que durante décadas pareció no tener fecha de vencimiento.