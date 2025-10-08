El adiós a un emblema del fútbol argentino: a los 69 años, falleció Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol argentino está de luto. Este miércoles 8 de octubre de 2025 se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, reconocido ex futbolista y entrenador, que dejó una huella imborrable en la historia de este amado deporte. Russo, de 69 años, venía enfrentando complicaciones de salud desde hace varios años, producto de un cáncer de vejiga y próstata que le diagnosticaron en 2017.

La noticia fue confirmada por Martín Arévalo al aire de radio La Red: "Lamentablemente, tenemos que que contar que falleció Miguel Ángel Russo, que era una pelea muy desigual, que venía ganando hace siete años, que le ganó siete años a la vida, donde disfrutó de un montón de cosas. Miguel era un tipo de de buen vivir, amaba el fútbol, pero le gustaba vivir él con los suyos, con sus amigos. Está rodeado de su gente".

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Y sumó: "Hace unos días le diagnosticaron cómo iba a seguir la enfermedad, y él eligió quedarse en su casa viendo fútbol. Una de sus últimas sonrisas fue cuando uno de sus ayudantes, Claudio Ubeda, habló del cinco a cero contra. Newell´s. Miguel esbozó la mejor de sus sonrisas, su sonrisa característica. Lamentablemente, tenemos que contar que falleció un tipo que le hizo honor a la profesión, que fue un digno futbolista, un enorme profesional, que fue un entrenador que dejó un sello y una marca en cada lugar en donde estuvo, y que, lamentablemente, se va, se va joven y se va por una enfermedad muy cruel".

Russo será recordado por sus logros deportivos y sobre todo por su calidez humana, su humildad y su pasión inquebrantable por el fútbol. Según trascendidos, a su familia le dijo que quería despedirse haciendo lo que más le gustaba hacer. Desde hace unos días, el ex entrenador permanecía bajo estricta atención médica en la comodidad de su hogar, ya que había rechazado los tratamientos invasivos, donde luchó con valentía y junto a su familia contra la enfermedad que finalmente apagó su vida.

Miguel Ángel Russo

Su última aparición como director técnico fue en septiembre de este año, cuando dirigió a Boca Juniors en un empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera. Desde entonces, había estado alejado del banco de suplentes debido a su delicado estado de salud. El pasado domingo, tras una contundente victoria de Boca por 5-0 ante Newell's Old Boys, Claudio Ubeda, quien había asumido interinamente como entrenador, dedicó el triunfo a Russo con palabras llenas de cariño y admiración: " Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor". Estas palabras hoy resuenan con un dolor especial.

Miguel Ángel Russo: una vida dedicada al fútbol

Miguel Ángel Russo nació en Lanús y desde muy chiquito mostró su amor por el fútbol. Como jugador, se destacó como jugador de defensa en Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en un emblema y consiguió los títulos del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Su carrera como futbolista fue un ejemplo de profesionalismo y acumulando más de 400 partidos en Primera División.

Miguel Ángel Russo en Estudiantes de La Plata

Cuando colgó los botines en 1989, Russo empezó su carrera como entrenador y dirigió 16 clubes en ocho países diferentes durante más de tres décadas. Todos recordarán su debut como técnico fue en Lanús, donde logró el tan preciado ascenso. Sin embargo también dejó su marca en equipos como Rosario Central, Vélez Sarsfield, Millonarios de Colombia y, por supuesto, Boca Juniors.

Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó en 2007, cuando llevó a Boca Juniors a conquistar la Copa Libertadores. Aquel equipo, liderado por la magia de Juan Román Riquelme y figuras como Martín Palermo y Rodrigo Palacio, se destacó con un fútbol ofensivo que quedó grabado en la memoria colectiva futbolera.

Miguel Ángel Russo en Colombia

En Colombia, también dejó una huella indeleble al consagrarse campeón con Millonarios en 2017, rompiendo una mala racha de títulos para el club. Su paso por el fútbol fuera de Argentina incluyó su presencia en Chile, México, Perú y Arabia Saudita, entre otros destinos.

Es en ese mismo año, mientras dirigía en Bogotá, fue diagnosticado con cáncer. Enfrentó la enfermedad con entereza y continuó trabajando mientras se sometía a tratamientos médicos: "Tuve gente que me ayudó mucho, que estuvo pendiente de mí y les agradezco ", recordó alguna vez en una entrevista para Infobae.

Juan Román Riquelme a los abrazos con Miguel Ángel Russo

En sus último años, Juan Román Riquelme apoyó a Miguel Ángel Russo como Director Técnico de Boca Juniors y, partido tras partido se veía el deterioro en la salud del técnico. Meses después, el futbol argentino llora una de las pérdidas más dolorosas de 2025.