Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo: hospitalizado por deshidratación

La salud de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, vuelve a ser motivo de preocupación en el mundo del fútbol. A sus 69 años, el técnico fue hospitalizado tras presentar un cuadro de debilidad y deshidratación que encendió las alarmas en el club de La Ribera.

Todo ocurrió después del empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, un partido en el que se lo vio visiblemente afectado y, según informó Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, Russo está atravesando "un proceso en el que están hidratándolo, termina siempre con el suero y hay que ver también el calcio para ver cómo se encuentra".

Aguilera agregó con evidente preocupación: "Ojalá sea esto solamente algo diurno y pueda irse a su casa a descansar, porque empiezan a trascender un montón de informaciones...".

La situación ya genera incertidumbre sobre su capacidad para seguir al frente del equipo en los próximos días. Aunque su ayudante de campo, Claudio Úbeda, ya asumió responsabilidades en otras ocasiones, la ausencia de Russo sería un golpe emocional para el plantel y los hinchas.

Martín Costa, periodista de ESPN, también expresó preocupación al mencionar que "ayer le puso muchas ganas, él siempre quiere estar ahí en la conferencia". Sin embargo, durante el encuentro ante Central Córdoba, "siempre se lo vio así, sentado y siguiendo el partido, mientras que el más cerca estaba del campo de juego era Úbeda".

Aunque los estudios médicos realizados inicialmente estaban programados como parte de una rutina, la deshidratación detectada obligó a los doctores a hospitalizarlo. Y aunque esta decisión no estaba prevista serán importantes las próximas horas para conocer si deberá continuar en la clínica, hacer reposo en su domicilio o si podrá retomar los entrenamientos al mando del Boca de sus amores.

Desde Boca, pasando por los medios y llegando a los hinchas, todos coinciden en un deseo común: que Miguel Ángel Russo pueda recuperarse pronto y volver con la energía que lo caracteriza. Mientras tanto, las miradas están puestas en las próximas horas, decisivas para determinar el camino a seguir.