Con más poder de Karina debutó la nueva "mesa política" del Gobierno y puso la reforma electoral en la mira

La nueva mesa política del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se reunió esta mañana en las oficinas el Ministerio del Interior que están en la Casa Rosada y repasó la agenda parlamentaria que se viene, con la reforma electoral y la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la mira. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, creció en poder en su disputa interna con el megasesor Santiago Caputo, también presente en el encuentro.

Lo próximo que tiene el oficialismo son las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal, con lo comenzará la temporada parlamentaria. Se trata de un proyecto ya cerrado desde finales de 2025 y redactado seis meses antes. También deberán tratar las modificaciones al régimen de zonas frías, aunque el centro verdadero -aunque con algo más de tiempo- será la reforma electoral con la que pretenden suspender las PASO de forma momentánea, perjudicar a la oposición y habilitar colectoras para que los gobernadores se le cuelguen.

Karina Milei ganó lugar y poder en la interna libertaria.

Del encuentro participó Diego Santilli por primera vez como jefe de Gabinete y además debutó en las reuniones el flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Además de los antes mencionados estuvieron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, un karinista de pura cepa; la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el presidente del bloque libertario en Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.

Salvo Bullrich, quien avisó que no podrá asistir por cuestiones personales, todos los presentes acompañarán esta tarde al presidente Javier Milei a Tucumán, para la vigilia del 9 de Julio. La reunión tendrá la presencia de unos 12 gobernadores y será una prueba de fuego de cara a la discusión de la reforma electoral. Desde el oficialismo ya dejaron trascender que quienes no apoyen el proyecto, después no tendrán lugar en los posibles acuerdos electorales.

Diego Santilli se reunió con nueve gobernadores antes de asumir como jefe de Gabinete de Javier Milei.

Además del local Osvaldo Jaldo, estará el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de San Juan, Marcelo Orrego; el de Salta, Gustavo Sáenz; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Chubut, Ignacio Torres; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; el de Chaco, Leandro Zdero, y de Santiago del Estero, Elias Suárez.

Los designados para tejer la rosca con los presentes son Santilli y Lule Menem. Si bien estiman que tienen tiempo hasta diciembre, será una gran oportunidad para medir las posibilidades de las colectoras ofrecidas, como para colgarse de Milei en la boleta y poder aprovecharse de su figura en términos electorales. La suspensión de las PASO es el gran objetivo, ya que pondría en una situación de crisis irrecuperable al peronismo dividido.