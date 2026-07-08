Sheinbaum cruzó a Feinmann por la fake news y el periodista la catalogó como "socia de los narcotraficantes"

Eduardo Feinmann quedó en el centro de la polémica internacional luego de llamar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, "socia de los narcotraficantes" y de atacarla por haber dicho que era un "pseudoperiodista" tras las versiones que brindó sobre presiones de grupos narcotraficantes al plantel de Ecuador antes de la derrota contra el equipo norteamericano en el Mundial 2026.

El periodista había dado lugar a las versiones que los mismos ecuatorianos negaron y volvió a protagonizar un papelón alrededor de una noticia falsa difundida por él. En ese sentido, durante la tarde de este miércoles mostró el video del hermano del futbolista Gonzalo Plata que "comentaba y denunciaba que algunos jugadores de Ecuador habían sido denunciados por los narcos". "Lo único que hice fue citar y leer ese artículo", afirmó.

En el video, que no puede ser tomado como prueba alguna porque es una única fuente sin sustento, el familiar repite la palabra "uno" en respuesta a un usuario que le propone que la diga si de verdad existieron las amenazas. Además, recordó que "la Federación de Fútbol de Ecuador pidió que haya una investigación", aunque omitió que no era sobre el tema en cuestión sino por el ruidazo que hicieron en el hotel donde estaban hospedados los futbolistas.

Días después, el conductor de A24 hizo comentarios al aire en relación al partido que enfrentó a México con Inglaterra. "Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma. El 'Aurita' ese se lo pueden meter en el orto. Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos tienen a los argentinos, no sólo en el fútbol, en todo. Nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Y menos en el fútbol, son de madera", lanzó.

En el descargo de este miércoles, Feinmann reconoció su error "que generó el enojo de millones de mexicanos", les dio la razón, pero negó que haya sido "un comentario xenófobo ni un mensaje de odio", ya que era algo estrictamente futbolístico. Lo cierto es que, en las declaraciones ofensivas que tuvo, hasta hizo hincapié en que no se refería únicamente al deporte.

"Cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje corresponde aclararlo y lo hago de corazón. Es más, si pudiera aquí tener la bandera de México la tendría. Porque me parece que México es mucho más que una discusión política, que una rivalidad futbolística. Es un país con una historia extraordinaria, una cultura admirada por todo el mundo, con un pueblo orgulloso de sus raíces, de su familia, de la madre, la bandera, las tradiciones, cosas que yo admiro profundamente de ese pueblo", se autocriticó. "Si algún mexicano sintió de corazón que mis palabras lo estaban alcanzando personalmente, quiero decirles que ese no fue el sentido de lo que dije", añadió.

El conductor reveló que vivió "seis meses en México" y que conoce la idiosincrasia de su pueblo. "Como yo ejerzo la libertad de expresión, sé que tiene un límite. Y por ahí yo pasé esa raya y creo que tengo que hacerme cargo cuando una expresión puede haber sido interpretada de un modo distinto al que quise darle. Mi total respeto a los mexicanos. Absoluto. Podemos competir en una cancha, discutir de política, pensar distinto, lo que nunca tenemos que perder es el respeto por las personas o los pueblos", insistió.

Luego de eso y antes de meterse en las críticas contra Sheinbaum y el gobierno mexicano, elogió la cultura que "le regaló al mundo" el país norteamericano. "Las veces que lloré por la película Coco", reconoció, tras reivindicar a muchos artistas mexicanos, su música y su comida. "Si mis palabras fueron interpretadas como una ofensa hacia ese pueblo, le digo con absoluta sinceridad que ese nunca fue mi sentimiento: estaba hablando de fútbol", concluyó.

Claudia Sheinbaum Pardo con la bandera mexicana.

Durísimo con Sheinbaum

"Me llamó pseudo periodista. ¿No tiene cosas más importantes, señora? Corrupción, narcotráfico, pueblo hambreado, inseguridad. ¿No tiene cosas más importantes?", le preguntó Feinmann a la mandataria, de quien aseguró que encabeza el sometimiento de "una izquierda atroz en su país". Me siento totalmente orgulloso, señora presidente, de pensar como pienso y estar en la vereda de enfrente a la suya: populista, socialista del siglo XXI, aliada a los peores del planeta", sumó enseguida.

"Su gobierno populista es de lo peor, señora. Y ocúpese de las cosas importantes y no de mí, que soy insignificante. De un programa chiquito, cuadradito y prácticamente insignificante de la Argentina", reclamó el conductor. "Usted tiene cosas mucho más importantes, señora. En principio tratar de no ser socia de los narcotraficantes de su país y no ser socia de los principales narcos del mundo. Trate de ocuparse más del pueblo, porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Y el pueblo mexicano merece algo mucho mejor que usted", cerró.

Antes del descargo final de Feinmann, el conductor se mostró elogiado por las críticas de Sheinbaum. Al mismo tiempo denunció que recibió "hostigamiento y amenazas de muerte" luego de que la mandataria lo señalara públicamente.

Lo que había dicho Sheinbaum

Si bien la presidenta de México se encargó de difundir las imágenes de Feinmann y su compañero Ignacio Ortelli con las críticas a su país, lo que hay detrás de esa actitud fue que el presidente de la TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, compartió la noticia falsa en sus redes sociales. La empresa que encabeza el opositor al gobierno mexicano se encuentra en concurso mercantil, una herramienta legal para enfrentar deudas sin caer en una quiebra.

El presidente de la TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Sheinbaum había tildado a Feinmann como "una persona", porque desconocía si se podía "catalogarlo como periodista", luego de la noticia falsa que difundió. "El propio equipo ecuatoriano dijo que es completamente falso. Pero el asunto es minimizar a la selección nacional y su gran triunfo contra Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Esa es la derecha. La derecha mexicana y extranjera", cuestionó.

"Este es el aliado de la derecha mexicana", soltó durante las conferencias de prensa matutinas que encabeza. "Lo interesante de esto no solamente es la indignante declaración sino sus amistades. Los que lo levantan, los que se sacan fotos con él, los que lo comparten, pues es la derecha mexicana y un personaje de la derecha mexicana", remarcó en relación a Salinas Pliego.