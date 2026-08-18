"Ivael Tercero": un hincha de River enloqueció y llamó a su hijo en honor a la final de Madrid

River volvió a ganar y el clima en Núñez cambió por completo. Después de una seguidilla de derrotas que había encendido las alarmas y aumentado el malestar entre los hinchas, el Millonario derrotó 2-0 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura y consiguió su primera victoria.

El resultado trajo algo de tranquilidad después de semanas complicadas y permitió descomprimir la tensión que rodeaba al equipo. Sin embargo, en medio de los festejos apareció una historia tan insólita como divertida que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.

"Ivael Tercero": la insólita historia del nene de River cuyo nombre nació de un relato de Mariano Closs

El protagonista es un pequeño hincha llamado Ivael Tercero, cuyo particular nombre está directamente relacionado con uno de los relatos más recordados del relator argentino. La inspiración surgió durante una transmisión de Fox Sports, cuando el periodista relató el tercer gol del Millonario convertido por el Pity Martínez.

La curiosa historia salió a la luz gracias a un cronista de ESPN, quien quedó completamente sorprendido cuando el nene se presentó ante cámara y reveló su nombre. Ante la incredulidad del periodista, el padre del menor decidió demostrar que no se trataba de una broma.

En la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, el Pity Martínez marcó el 3-1 definitivo en Madrid

"¿Quéres el documento?", preguntó el papá del nene, quien además fue el autor intelectual de la particular elección.

Acto seguido, mostró el DNI y confirmó que efectivamente ese era el nombre que habían elegido para su hijo. El cronista también consultó a la madre sobre cómo habían llegado a semejante decisión: "Yvael, es único... Estuve de acuerdo, no me quedó otra ", respondió la mujer entre risas, destacando que difícilmente exista otra persona con el mismo nombre.

"Termo"



Por este padre hincha de River que eligió como nombre para su hijo YVAEL TERCERO. pic.twitter.com/UHzknQP1VT — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 17, 2026

La explicación está en uno de los momentos que quedó grabado en la memoria de los hinchas de River. Durante aquel relato, mientras Martínez avanzaba hacia el arco rival para sentenciar el encuentro, Closs lanzó una frase que terminó convirtiéndose en parte del folklore futbolero: "El taco no. Hace la personal y ahí se va... se va, se viene Martínez para el gol... ¡y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River! ¡Gol de River! Gooooool".

Años después, aquella narración salió de la cancha y terminó convertida en un nombre propio. La aparición de Ivael Tercero no tardó en hacerse viral entre los hinchas del Millonario, justo cuando River volvió a ganar y recuperó, al menos por un rato, las sonrisas en Núñez.