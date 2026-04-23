Escándalo en Rosario Central: una denuncia por abuso y violencia entre menores sacude al fútbol infantil

El fútbol juvenil argentino quedó atravesado por una situación de extrema gravedad. Una denuncia anónima presentada ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe puso bajo la lupa a la categoría 2013 del Rosario Central, integrada por chicos de entre 12 y 13 años, donde se investigan presuntos hechos de abuso sexual, violencia física y hostigamiento entre menores. El propio club confirmó la activación de su protocolo institucional a través de un comunicado oficial: "Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada".

El comunicado de Rosario Central

La medida incluyó además la convocatoria urgente a entrenadores, coordinadores y padres: "También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo". En paralelo, la institución aseguró haber dado intervención a las autoridades provinciales: "Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución".

Según trascendió, los hechos denunciados no serían aislados. La presentación describe episodios reiterados de agresiones físicas, abusos y prácticas de hostigamiento que habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva: vestuarios, traslados e incluso grupos de mensajería entre los propios chicos. Fuentes cercanas al caso señalaron que estas situaciones habrían generado un clima de temor y tensión dentro del grupo, afectando la continuidad de algunos jugadores en la actividad.

Pero el punto más delicado de la investigación apunta a los adultos. La denuncia sugiere que algunos de estos hechos habrían sido conocidos previamente, lo que abre interrogantes sobre una posible falta de intervención oportuna o incluso encubrimiento. Hasta el momento, la causa no ingresó formalmente a la Fiscalía, aunque sí está en manos de organismos de protección de la niñez. Mientras tanto, el club optó por una respuesta institucional limitada: suspensión preventiva y activación de protocolos. Sin embargo, evitó dar detalles sobre el contenido de la denuncia o las eventuales responsabilidades internas.

Escándalo en Rosario Central: una denuncia por abuso y violencia entre menores sacude al fútbol infantil

En ese contexto, las autoridades buscan determinar cómo pudieron sostenerse situaciones de violencia y abuso en un ámbito tan supervisado como el de un club profesional de primera división sin que se activaran antes mecanismos de protección.