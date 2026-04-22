Le quieren poner un VAR a la fiesta: prohibieron los "papelitos" en las canchas porteñas

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comunicó la prohibición del uso de papelitos en los estadios porteños, luego del breve incendio que se generó el último fin de semana en el Monumental, a partir de la fiesta que programó River Plate de cara a la salida al campo de sus jugadores, que se enfrentaban contra Boca Juniors en una nueva edición del superclásico.

En un dictamen publicado por el organismo porteño este miércoles, anunciaron que "no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos". El fuego que se inició el último domingo en el barrio de Núñez y que se apagó rápidamente, quemó mucho más de lo que se esperaba, ya que ahora se tomó una determinación que atenta contra la fiesta del fútbol, esa que se vive cercenada sin la posibilidad de público visitante.

El incendio en el estadio Monumental que dinamizó la prohibición de los papelitos.

De acuerdo a lo explicado por el Comité de Seguridad en el Fútbol, River Plate contaba con todas las garantías para evitar un hecho de esa magnitud y pasaba todos los protocolos de emergencia ya establecidos, y aún así no alcanzó para impedir que se desarrolle un breve incendio en la platea, un incidente que podría haber derivado en un peligro mucho mayor y con 85 mil personas presentes en las gradas.

Hasta el momento la provincia de Buenos Aires no tomó una decisión similar, aunque esto podría cambiar ya que el Comité que depende de la Subsecretaría de Eventos Masivos y Deportivos que conduce el ex árbitro Juan Manuel Castrilli, está integrado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes que la integran en la Ciudad, la Liga Profesional, el Ministerio Público Fiscal y la Legislatura porteña.

El Monumental fue una fiesta llena de papelitos en el último superclásico.

En ese sentido, la aprobación de la decisión fue votada de forma unánime, lo que significa que no es simplemente una iniciativa que surja de la conducción porteña, sino que tiene características que la vinculan a la AFA y al torneo profesional local. La limitación a la fiesta en los estadios, ya mermada por la falta de visitantes, puede perder de forma definitiva una de sus costumbres más masivas y relevantes en cuanto al folklore del recibimiento.

La decisión impuesta "por estrictas razones de seguridad del público asistente", tuvo lugar a partir de los 52 mil kilos de papel que lanzaron entre los 85 mil asistentes al campo de juego y al unísono, que organizó la Subcomisión del hincha de River Plate, a través del cual dejaron una bolsa de papelitos debajo de uno cada cuatro asientos del Monumental. Un evento único, que no se da en todos los partidos, pero por el cual dejará de verse, al menos por el momento.