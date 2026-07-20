El mensaje de Messi tras la Final del Mundial: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

El capitán de la Selección argentina de fútbol, Lionel Messi, dejó una publicación muy sentida en sus redes sociales, un día después de la derrota en la Final del Mundial 2026 frente a España, reconoció el sufrimiento actual, aunque también destacó el esfuerzo y los logros deportivos de los últimos años.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", señaló Messi en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

La publicación de Lionel Messi tras la derrota en la Final del Mundial 2026.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", destacó el rosarino, quien marcó 8 goles y dejó 4 asistencias en el Mundial, con 39 años de edad.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", celebró el capitán, conmovido ante los festejos nacionales a pesar de la derrota y de su decisión personal de no volver al país enseguida. "También quiero felicitar a España por el campeonato", cerró Messi, sin ahondar en muchas más palabras al respecto.