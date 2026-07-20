Orgullo argentino: los mensajes de las muchachas de la Scaloneta tras perder la Final del Mundial

"En las buenas y en las malas", esa frase con tantos sentidos aplicables, gana mucha fuerza cuando se trata del amor y el apoyo de una pareja. Los futbolistas de la Selección Argentina de fútbol, en ese sentido, si bien no tuvieron fortuna deportiva durante la Final del Mundial 2026 que perdieron frente a España, sí la alcanzaron en el plano afectivo, donde sus compañeras les dedicaron palabras hermosas para celebrar el esfuerzo realizado durante los 8 partidos disputados y el subcampeonato logrado.

"Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás", le dedicó Caro Calvagni a Nicolás Tagliafico, quien fue uno de los mejores de la albiceleste al contener con mucha presteza a la estrella española Lamine Yamal.

La publicación que le dedicó Caro Calvagni a Nicolás Tagliafico.

"Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta. Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos", escribió Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, en sus redes sociales.

"Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás. Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino", sumó Cervantes. "¡Vamos, Argentina! Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir", cerró, con mucha esperanza.

Valentina Cervantes emocionó a todos con el mensaje para Enzo Fernández tras la derrota.

Por el lado de Lisandro Martínez, el dolor fue doble porque tuvo que retirarse por lesión cuando todavía no había terminado el primer tiempo y cuando había hecho un buen partido. " Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento , pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo. No alcanzan las palabras para agradecerte, expresarte cuánto te admiramos y decirte cuánto te amamos. Acá estamos, como siempre, bancándote en todas", le planteó en un posteo su pareja Muri López Benítez.

Por el lado de Lautaro Martínez, el delantero que todo el mundo se quedó con las ganas de ver en el último partido, su esposa Agustina Gandolfo, fue simple y quirúrgica. Sólo escribió dos palabras: "Qué orgullo", y no sumó nada más en relación a las sensaciones que dejó su ausencia.

Muri López Benítez y su afectuosa publicación dedicada Lisandro Martínez.

Otro que se quedó con ganas de dar más en su primera copa del mundo fue Valentín "El Colo" Barco, aunque eso no significó que su novia Yaz Jaureguy no lo banque hasta el final a él y a todo el equipo. "Gracias a todos por dejar todo y más, no se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino. Orgullosa de ser argentina", escribió en una foto de todos los futbolistas argentinos.

Yaz Jaureguy y las historias que le dedicó a su pareja, Valentín Barco.

La pareja del arquero suplente Gerónimo Rulli también dejó sus palabras de apoyo ante la derrota final. "Con la ilusión más grande que nunca y la fe intacta. Llegamos hasta acá y ahora vamos por ese último sueño. Orgullosos de vos, siempre. De tu entrega, de tu esfuerzo y de todo este camino. Vamos todos juntos. ¡Vamos Argentina carajo!", escribió Rocío Espósito.