La UCA advirtió sobre el fuerte avance del empleo informal y alertó por la precarización del mercado laboral

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advirtió que el mercado laboral atraviesa una transformación marcada por la pérdida de empleo asalariado formal y el crecimiento del autoempleo informal. Según su director, Agustín Salvia, en los últimos diez años se perdieron cerca de un millón de puestos de trabajo registrados, de los cuales casi la mitad desaparecieron en los últimos dos o tres años. El especialista explicó que, ante la falta de oportunidades en el empleo formal, muchos trabajadores recurren al "rebusque" como salida inmediata.

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

De acuerdo con un relevamiento de la UCA, el 29% de las personas que pierde su empleo pasa al autoempleo informal, una tendencia que, según señaló, se profundizó en los últimos años. Salvia sostuvo que hoy conviven dos mercados laborales: uno reducido, integrado por profesionales y trabajadores vinculados a la economía del conocimiento, con mejores ingresos y mayor productividad, y otro mucho más amplio, compuesto por changas, servicios personales, ventas ambulantes y otras actividades informales de baja productividad y sin protección social.

En ese contexto, el trabajo en plataformas digitales también creció con fuerza. Según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), la cantidad de repartidores y choferes de aplicaciones pasó de unos 100.000 en 2020 a más de un millón en la actualidad. Sin embargo, el gremio advirtió que muchos deben trabajar hasta 12 horas diarias para obtener ingresos cercanos a $1.200.000 mensuales, aún por debajo de la línea de pobreza.

Informalidad laboral en aumento

Además, tanto la UCA como el sindicato alertaron sobre el creciente endeudamiento de estos trabajadores. Muchos recurren a créditos para comprar o reparar motos y bicicletas, con saldos promedio cercanos a los $900.000 y, en algunos casos, tasas de interés que pueden superar ampliamente el 200% anual. Para Salvia, el problema de fondo es estructural: mientras apenas un 30% de la fuerza laboral se desempeña en actividades de alta productividad, el 70% restante trabaja en condiciones de baja productividad e informalidad, una situación que, según afirmó, sigue alimentando la pobreza estructural en la Argentina.