El Gobierno salió a justificar los elogios de Milei a Thatcher: "Fueron sacadas de contexto"

En una conferencia de prensa cargada de definiciones políticas y económicas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a contener una de las polémicas que volvió a golpear al Gobierno de Javier Milei: los elogios del Presidente a Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que condujo al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. Lejos de tomar distancia de aquellas declaraciones, el funcionario sostuvo que el mandatario fue "sacado de contexto" y buscó explicar que la admiración no está vinculada al conflicto bélico, sino exclusivamente a la política económica aplicada por la dirigente conservadora. "Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", aclaró Ravier.

Adrián Ravier

La explicación llega en un momento especialmente sensible, cuando la cuestión Malvinas volvió a instalarse en el centro de la escena por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra y por las críticas que despertó la posibilidad de que se restrinjan banderas con referencias a las islas en el estadio de Atlanta. Frente a esas críticas, el vocero insistió en que el reconocimiento hacia Thatcher no implica abandonar el reclamo soberano. "Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de manera permanente", destacó.

Sin embargo, la aclaración difícilmente alcance para desactivar una controversia que acompaña al Presidente desde antes de asumir el cargo. Milei ha manifestado en distintas oportunidades su admiración por Thatcher debido a sus reformas económicas, una postura que históricamente generó rechazo en amplios sectores políticos y sociales argentinos por el papel que desempeñó durante la guerra de 1982. Durante la conferencia, Ravier también fue consultado por otro de los proyectos económicos más esperados del Gobierno: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

No obstante, evitó dar precisiones sobre los plazos y confirmó que la iniciativa continúa bajo análisis. Según explicó, el texto todavía permanece en estudio por parte del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por lo que todavía "no hay fecha" para enviarlo al Congreso ni está definido por cuál de las dos cámaras ingresará. Otra de las iniciativas sobre las que el Gobierno debió dar explicaciones fue la idea de implementar un "shutdown" del Estado, un concepto tomado del sistema estadounidense.

Ravier reconoció que la propuesta todavía despierta incertidumbre: "Sé que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales." Según explicó, durante una eventual aplicación de ese mecanismo continuarían funcionando únicamente las áreas consideradas indispensables. "Se mantendrían los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades", dijo. La falta de detalles concretos alimenta las dudas sobre cómo podría implementarse una medida de esas características dentro del funcionamiento del Estado argentino.

Margaret Thatcher

El vocero también respondió sobre el crecimiento de la mora en los créditos bancarios, un fenómeno que comenzó a encender alertas por el deterioro de la capacidad de pago de muchas familias. En lugar de atribuir el problema al contexto económico o a la pérdida de poder adquisitivo, Ravier sostuvo que tanto los bancos como los propios ciudadanos deben atravesar un proceso de adaptación al regreso del crédito. "Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos". Para el funcionario, durante años las entidades financieras dejaron de desarrollar herramientas de evaluación debido a la escasez de préstamos, por lo que ahora deben volver a aprender a analizar garantías, ingresos y capacidad de pago.

Pero además trasladó parte de la responsabilidad a los propios usuarios. "Las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos". Y agregó: "Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar." Las declaraciones llegan mientras crece la preocupación por el incremento del endeudamiento familiar y la utilización del crédito para afrontar gastos cotidianos, un fenómeno que diversos informes privados vienen registrando en los últimos meses. Al mismo tiempo, Ravier aseguró que los salarios comenzaron a mostrar una recuperación desde marzo, aunque reconoció que ese proceso podría presentar interrupciones.

Finalmente, el vocero defendió al viceministro de Justicia, Santiago Viola, cuestionado por viajar al Mundial de fútbol en medio de la política de austeridad que promueve la Casa Rosada. Según explicó, se trató de una decisión tomada en el ámbito personal. "Fue una decisión personal" para la cual "se tomó cuatro días de licencia", dijo y aclaró que la instrucción impartida por Milei para evitar viajes oficiales al Mundial alcanzaba únicamente a los ministros nacionales y no a funcionarios de rangos inferiores.

Argentina - Inglaterra: anunciaron que no se podrá ingresar con banderas de Malvinas

La próxima Semifinal del Mundial 2026 que protagonizarán la Selección argentina de fútbol y su par inglesa tendrá un condimento especial por la Guerra de Malvinas y los anteriores duelos futbolísticos que disputaron ambos equipos. Es por eso que desde la organización del encuentro revelaron la prohibición para ingresar con banderas alusivas a las Islas o con contenidos que puedan ser catalogados como ofensivos.

"No se va a poder entrar con banderas de Malvinas, ni con botellas, ni con algún elemento, ya sea una remera, una bandera, que contenga algún mensaje provocativo. Mensaje político, de odio, de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación", reveló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en diálogo con Radio Now 97.9.

Consultada alrededor de las banderas ya existentes que suelen cubrir gran parte de los estadios en los que juega "La Scaloneta", la funcionaria confirmó que tampoco podrán ingresar al partido para meterse en la final. "Bandera argentina sí, por supuesto. O bandera inglesa sí. Pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación", aclaró nuevamente.

La ministra reveló que, de cara a un operativo de riesgo por parte de los organizadores del encuentro que se disputará el miércoles a las 16 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta, habrá un total de 1.600 agentes abocados en su totalidad a la seguridad del público. "Queremos que el festejo sea en paz", advirtió la funcionaria.

Las Islas Malvinas son argentinas.

El partido, en ese sentido, está catalogado por los organizadores como "sensible", por los antecedentes que existen entre ambos equipos. Por otro lado, las canciones "por los pibes de Malvinas" van a poder expresarse de forma común y corriente. "No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente", explicó Monteoliva.

La "desmalvinización" del encuentro estuvo impulsada por distintos sectores. Sin embargo, del otro lado de la grieta, existen quienes quieren aprovechar el resentimiento por los crímenes de guerra que cometieron los británicos contra los soldados argentinos durante el conflicto bélico que se desarrolló en 1982, para impulsar a que los futbolistas dejen la vida e intenten vencer a quienes violan la soberanía argentina desde hace casi dos siglos.