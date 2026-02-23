La UEFA favoreció al Real Madrid y sancionó a Gianluca Prestianni por los supuestos insultos racistas a Vinicius Jr

El delantero argentino del Benfica de Portugal Gianluca Prestianni fue sancionado para disputar la vuelta de 16vos de Final que su equipo debe disputar contra el Real Madrid, luego del escándalo que protagonizó junto a su par brasileño Vinicius Jr, quien lo acusó de haberle dicho "mono" en términos racistas. El ex Vélez Sarsfield había asegurado que cuando se tapó la boca le dijo "maricón" y su club expuso un video que expuso que los compañeros del madrilista no pudieron haber escuchado lo que dijo como aseguraron, por no estar cerca de la situación.

"Tras el nombramiento de un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido eliminatorio de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Benfica y el Real Madrid del 17 de febrero (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA", informaron desde el organismo europeo.

El comunicado de la UEFA con la sanción provisoria contra Gianluca Prestianni.

En el comunicado agregaron que la acción se amparó en "la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinatorio de la UEFA relacionado con el comportamiento discriminatorio" y aclararon que la determinación "se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinatorios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los organismos disciplinatorios de la UEFA".

Prestianni había declarado días atrás y había dado otra versión que contrasta con la que se viralizó ante las acusaciones de su par brasileño. Según contó, la palabra que le dijo no fue "mono" sino "maricón", lo que implicaría un acto de discriminación en relación a la identidad sexual y no a una cuestión racial, como habitualmente sufre el delantero madrilista en todas las canchas que visita.

El cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en el Benfica versus Real Madrid.

El club portugués también respaldo a Prestianni con el video que presentó ante el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA para desarmar una acusación que señalaron como falsa, a partir de los testimonios de Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, quienes aseguraron haber oído el improperio. "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", explicaron en sus redes sociales en relación al momento en el que Vinicius Jr corre a alertar al árbitro francés François Letexier por lo que supuestamente dijo Prestianni.

El Benfica ya había respaldado a Prestianni cuando comentó "juntos, a tu lado" en la publicación en la que el ex Vélez aclaró que "en ningún momento" había realizado insultos racistas a Vinicius Jr. "Lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie", aseguró en aquel momento.