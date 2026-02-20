Labios nuevos y otra oportunidad: el "Chelo" Weigandt, entre el "bótox" y el clásico que puede cambiar su historia en Boca

En la Argentina, el fútbol no se juega solo en la cancha. También se discute en redes, en sobremesas familiares y hasta en TikTok. Y esta vez, el protagonista inesperado del debate fue Marcelo Weigandt. El lateral derecho de Boca subió un "dump" a su cuenta (@Wilmarr5742) el pasado 16 de enero, pero la imagen explotó en las últimas horas. En la foto, dentro de un auto, con anteojos y el sol pegándole de frente, muchos usuarios aseguraron que el Chelo se había hecho un retoque estético.

La frase que terminó de encender la mecha la lanzó el medio El Canciller: "El ´Chelo´ Weigandt se hizo un tratamiento facial, se puso bótox y se agregó ácido hialurónico en sus labios: hoy volvería a la titularidad en Boca después de 2 años". Redes incendiadas, memes al por mayor y una pregunta flotando en el aire: ¿importa más el volumen de los labios o el de los centros al área? Más allá del revuelo estético, lo deportivo es lo que realmente puede marcar un antes y un después.

Lo cierto es que las redes no perdonan. Sin ir más lejos, el debate virtual fue despiadado. Algunos comentarios que circularon: "Los laterales derechos de Boca: -Weigandt: Se hace los labios y no controla un futbol -Blondel: Va a olga de panelista, le da miedo el Bayern y la novia tiene que salir a hablar por él porque le da miedo poner los huevitos", dijo un usuario.

Otro agregó: "Hay cosas que si Boca quiere volver a la gloria no pueden pasar más. Si es cierto que el chelo Weigandt se hizo los labios debe ser apartado del plantel y se le debe rescindir el contrato mañana mismo". "Acá se ríen de los pochoclos y el sushi de River, pero ellos por lo menos putearon a todos los jugadores. Acá entró Weigandt, que vaya uno a saber qué hizo para jugar en Boca. Nos merecemos todo lo que nos pasa", escribió un hincha del xeneize.

Incluso, hasta un simpatizante del Millonario se sumó al debate: "Nosotros nos quejamos que Colidio tiene concha, pero el Chelo Weigandt se tocó la carita y se hizo los labios jajaja". Y uno que resume el clima que se vive en La Boca: "#Weigandt orgulloso con sus nuevos labios. Mañana será titular en #Boca luego de no hacer la pretemporada con el primer equipo. El Clásico ante Racing es clave para #Úbeda".

Weigandt fue uno de los más de 20 jugadores que regresaron a Boca a comienzos de año y que, en principio, no iban a ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. Había vuelto de su préstamo en el Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi. Sin embargo, su futuro parecía lejos del primer equipo: entrenó apartado y todo indicaba que debía buscarse club.

Pero el fútbol -como las redes- cambia rápido. La venta de Luis Advíncula, el flojo nivel de Juan Barinaga y la no consideración de Lucas Blondel le abrieron una puerta inesperada. Weigandt volvió a entrenarse con el grupo y, tras sumar minutos ante Vélez y Platense, ahora pelea por ser titular. Y el dato es casi cinematográfico: si juega desde el arranque ante Racing Club, será su primera titularidad en dos años. ¿La última vez? Justamente frente a la Academia.

Fue en aquel recordado cruce en la Copa de la Liga 2023, cuando el Boca de Jorge Almirón cayó 2-1 priorizando la Libertadores. El contexto no podría ser más tenso. El empate sin goles ante Platense profundizó el mal momento del equipo, que se fue silbado por su gente tras arrastrar derrotas ante Estudiantes y Vélez. Con siete puntos, el Xeneize marcha séptimo en la Zona A del Torneo Apertura 2026. Leandro Paredes está descartado por un esguince de tobillo. Edinson Cavani podría volver al once. Y el técnico, en la cuerda floja tras la semifinal perdida en el Clausura ante Racing, necesita una reacción inmediata.

El clásico del viernes a las 20 en La Bombonera es clave. Para el equipo. Para Úbeda. Y, ahora también, para el Chelo. Del otro lado, la Academia de Gustavo Costas levantó cabeza con triunfos ante Argentinos Juniors y Banfield. Tras un arranque con tres derrotas, ahora está noveno, a un punto de la zona de clasificación. El antecedente reciente lo favorece: ganó ocho de los últimos 18 partidos ante Boca y levantó el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023 frente al Xeneize.