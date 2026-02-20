La AFA rechazó la denuncia de ARCA y calificó de "prematuro" el llamado a indagatoria de sus autoridades

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un duro comunicado oficial en respuesta a la decisión judicial de citar a declaración indagatoria a sus principales autoridades en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas. La entidad negó la existencia de deuda exigible y cuestionó el accionar del organismo recaudador.

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Futbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar: La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", sostuvo la AFA.

El comunicado agrega que "el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones". En esa línea, la entidad cuestionó la interpretación del organismo impositivo. "ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes", afirmó.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes, en una causa que investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones en concepto de retenciones impositivas y aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La resolución también dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados. Tapia deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

Según la causa, la AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal. En el expediente se detallan 69 hechos independientes a lo largo de 19 meses consecutivos. El desagregado incluye más de $663 millones en IVA; casi $2.000 millones en Ganancias; más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales.

Claudio "Chiqui" Tapia

El organismo recaudador -ARCA, ex AFIP- sostuvo que la AFA habría contado con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que reforzaría la hipótesis de una omisión deliberada. En su comunicado, la AFA también denunció un trato desigual: "La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo".

Claudio "Chiqui" Tapia y Lionel Scaloni, dos actores fundamentales en ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Finalmente, la entidad calificó como injustificado el avance procesal. "El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna", concluyó.