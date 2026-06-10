Gianni Infantino de la FIFA reconoció a Macaya Márquez por su trayectoria mundialista: "Es increíble"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció al histórico periodista y Enrique Macaya Márquez por la cobertura de este Mundial que se disputará desde este jueves en Estados Unidos, México y Canadá, el cual será el 18° evento de este tipo que cubrirá el relevante comentarista de fútbol argentino de 91 años.

"Quiero destacar a Enrique Macaya Márquez de Argentina, un periodista que este año va a celebrar su mundial número 18. Empezó en 1958. Es increíble. El querido Enrique no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial. Un gran abrazo de parte de todos", celebró Infantino en una conferencia de prensa, a pocas horas del debut mundialista que protagonizarán México y Sudáfrica.

Tal como señaló el dirigente internacional de fútbol, Macaya cubrió desde el mundial que se disputó en Suecia y que fue el primero que ganó Brasil y el gran Pelé. Otros elementos a destacar de su inmensa cantidad de coberturas es que, a partir de mañana el periodista, habrá cubierto más mundiales que lo que participó Italia, una selección que se llevó cuatro veces la Copa del Mundo.

Macaya llegará al próximo mundial más allá de la destacada publicidad que realizó este año para una plataforma de viajes, la cual se basó en que no se podía perder este encuentro, ya que había ido a tantos. Tras mucho insistir por distintos métodos graciosos e hilarantes, en la propaganda Márquez decide llegar al evento en un auto de aplicación de la marca en cuestión, bajo el eslogan de que llega "a todos lados".

Enrique Macaya Márquez con su familia, tras ser homenajeado en la última entrega de los premios Martín Fierro.

El comentarista viene de recibir otro inmenso homenaje en la última entrega de los premios Martín Fierro, el 18 de mayo. "Hoy me han buscado, me han señalado y me están recompensando con un regalo que puedo agradecer en lo personal, pero todos ustedes imaginarán que no es tan fácil y no es tan sencillo. Tenía que hacer una nómina de lo que no me iba a olvidar. Denlo por hecho, me lo olvidé", bromeó tras subir al escenario del galardón de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Márquez aprovechó para citar uno de sus libros y la dedicatoria a su "viuda" y a sus "huérfanos de todos los domingos", en relación a su protagonismo en el histórico programa Fútbol de Primera. "Para hacer eso, alguien lo dijo, uno necesita el apoyo de distintas empresas; yo tuve mucha suerte. Y es así. Hay que estar agradecidos a aquellos que nos permiten abrir distintos caminos buscando un éxito y, por otro lado, con el aspecto sanitario que uno debe tener en cuenta y que termina siendo un ejemplo", celebró en aquella oportunidad.