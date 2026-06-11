México inauguró el Mundial con una victoria 2 a 0 frente a Sudáfrica y cortó una racha histórica

La Selección de fútbol mexicana venció 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 que lo tiene nuevamente como local, junto a Estados Unidos y Canadá. El tricolor terminó de esta manera con racha negativa histórica que lo acompañaba desde el primer campeonato del mundo. El partido tuvo al equipo latinoamericano casi como único protagonista, mientras que sus rivales mostraron un rendimiento lejos de lo que se espera de la competencia y terminaron con dos expulsados. Sobre el final también echaron al defensor y capitán mexicano César Montes, en una jugada muy zonza.

No habían llegado los 10 minutos del primer tiempo y México ya se había impuesto con su primer tanto, que marcó Julián Andrés Quiñones, con un remate tras un error de la defensa rival que le dejó el gol servido. A esa altura, y durante la totalidad del encuentro, las distancias futbolísticas entre ambos equipos se hicieron evidentes. Aunque eso no significó una cantidad enorme de goles, ya que hubo que esperar a los 22 del segundo tiempo para que el delantero Raúl Jiménez cabecee un centro cruzado y ponga el 2 a 0.

Para ese entonces en Sudáfrica ya había sido expulsado Sphephelo Sithole, quien recién después del descanso debió volver al vestuario por su falta de pericia para marcar. La segunda tarjeta roja de los africanos la recibió el mediocampista Themba Zwane, luego de que el árbitro consultara al VAR para modificar su decisión.

Es por este panorama que los reproches contra Montes por hacerse expulsar crecieron mucho entre los fanáticos mexicanos. El partido estaba definido, no había riesgos serios con dos hombres de más, y cruzó a un rival en la puerta del área como último hombre. Ahora se perderá el próximo encuentro, que será contra Corea del Sur el jueves 10 de junio, el primero de los dos duelos "difíciles" que le tocaron junto a República Checa.

La localía de México puede hacer la diferencia, aunque las anteriores dos veces en las que auspició un mundial -1970 y 1986- nada de eso sucedió. Es por esta triple coincidencia que el equipo norteamericano es el que más veces inauguró un mundial. En Uruguay 1930 perdió 4 a 1 con Francia y ahí comenzó la racha que terminó este 2026, tras cinco derrotas y dos empates en partidos inaugurales.

A México también le había tocado debutar en Brasil 1950, en Suiza 1954, en Suecia 1958, en Chile 1962, en México 1970 y en Sudáfrica 2010, con una primera edición de este último partido en 2026. Más allá de la expulsión, los dirigidos por Javier Aguirre lograron dar su primer paso hacia el sueño mundialista, algo que nunca en su historia habían alcanzado.