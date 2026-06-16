Mbappé brilló en el 3 a 1 frente a Senegal y quedó a dos goles de ser el mayor goleador de la historia de los mundiales

Francia comenzó con victoria su camino en el Mundial 2026, luego de imponerse 3 a 1 a Senegal, con dos goles de su delantero Kylian Mbappé, quien quedó a un par de tantos de igualar al alemán Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de las copas del mundo con 16 anotaciones. El futbolista del Real Madrid la embocó 11 veces en la red en los último 9 partidos que jugó en mundiales.

El primer tiempo no fue nada fácil para Francia, quien hasta tuvo que sufrir que Senegal se pierda algunos goles debajo del arco. Aunque en la segunda parte sacó a relucir todo su jerarquía y chapa de candidato con los dos de Mbappé y uno más -el segundo- de Bradley Barcola, actual artillero del Paris Saint Germain, quien entró del banco y la mandó a guardar.

El descuento de Senegal llegó por parte de Ibrahim Mbaye, quien le aportó picante en tiempo de descuento del segundo tiempo, cuando todavía no había llegado el tercer gol de Francia. En ese sentido, Mbappé acalló los murmullos del estadio que se presentaron porque el equipo africano se puso a tiro del empate, y la clavó al ángulo desde afuera del área.

Además, el centrodelantero que perdió la Final de Qatar 2022 con "La Scaloneta", logró otro récord en el ámbito nacional, ya que con su 14° tanto mundialista, superó a su compatriota Just Fontaine, quien tenía 13 goles en el mundial de Suecia 1958.