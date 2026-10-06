Messi, de "capitán vulgar" para los detractores a messías para el pueblo: sus diez mejores momentos en la Selección

La historia de Lionel Andrés Messi como futbolista es una que está cargada de épica, emotividad y sacrificio. Si bien en los últimos años la consagración de los títulos con la celeste y blanca explotó, sus comienzos fueron transitar un camino en el cual las críticas le llovieron y tuvo que hacerse fuerte ante los comentarios cargados de odio que recibió por parte de periodistas y fanáticos. En la víspera de un partido final en el Estadio Monumental, este pequeño homenaje de BigBang.

Un Lionel Messi niño con la camiseta de Newell's.

1 - Los tratamientos hormonales

La historia de Messi futbolista y de Messi con la Selección llegó muchos años antes de que se pusiera por primera vez la camiseta argentina. Cuando tenía 9 años debió comenzar una serie de tratamientos hormonales que se pagaron con la obra social familiar, aportes que hizo Newell's, y que luego completó a través del respaldo del Barcelona F.C. Los refuerzos diarios de somatotropina inyectable, que alternaban cada pierna noche a noche, fueron fundamentales para que pudiera sacar el mayor provecho de su talento y para que alcance la altura de 1,70 metros que se esperaba. Ese origen de sacrificio fue clave para templar su caracter y el liderazgo que demostró en los años que venían.

Y pensar que algunos creían que iba a jugar para España: Messi es más argentino que el mate.

2 - Siempre quiso a la Argentina

Cuando el nombre de Messi empezó a hacerse popular de este lado del océano Atlántico, los rumores acerca de que España quería reclutarlo para "La Roja" preocuparon a muchos fanáticos que esperaban con desesperación que el heredero de Diego Armando Maradona llegara pronto a la Selección. Los versiones acerca de que prefería jugar para los europeos fueron siempre negadas por el rosarino, aunque también durante mucho tiempo debió lidiar contra los detractores que afirmaban que en el Barcelona jugaba mejor que con la celeste y blanca. La continuación de su historia cerró muchas bocas, algo que se transformaría en una constante de su parte.

Lionel Messi con su primer trofeo con la celeste y blanca: la copa del mundo sub-20 de 2005.

3 - Su primer título con la Selección

Al igual que Diego, Messi también tuvo su consagración juvenil con la celeste y blanca cuando salió campeón sub-20 en Países Bajos durante 2005, torneo en el cual recibió el Balón de Oro como mejor jugador del campeonato y la Bota de Oro como goleador, con seis tantos en todo el certamen. Había pasado algo más de un año del amistoso contra Paraguay en la misma categoría, en el cual Lionel jugó para quedar "blindado" ante una posible convocatoria española.

Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi.

4 - Su mundial con Maradona

Si bien debutó en campeonatos del mundo de mayores en 2006 con José Luis Pékerman como entrenador, el que jugó en Sudáfrica 2010 tuvo un condimento especial, más allá de no haber metido ningún gol en los cinco partidos que disputó. En esa oportunidad tuvo como entrenador a Maradona, quien le pasó la antorcha de ídolo y se cansó de decir que sería el mejor futbolista del mundo. Las imágenes de ellos juntos quedaron en la retina de los amantes del fútbol argentino y volvieron a la memoria tras el fallecimiento del nacido en Villa Fiorito, cuando Messi se puso la 10 de él en Newell's para homenajearlo.

Lionel Messi a la cabeza de la Selección argentina, el día de 2016 que anunciaron que no hablarían más con la prensa.

5 - Límites a las operaciones

El 15 de noviembre de 2016, tras vencer a Colombia por 3-0 en San Juan, Messi anunció en una conferencia de prensa rodeado por todo el plantel que la Selección argentina no hablaría más con los medios de prensa, luego de que el periodista de Radio Mitre Gabriel Anello asegurara que Ezequiel Lavezzi había fumado marihuana en la concentración. "La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave", sostuvo en ese momento el capitán del equipo, que todavía no había levantado ningún trofeo con la mayor.

Lionel Messi el día de la derrota con Chile en la Final de la Copa América Centenario, cuando decidió retirarse por primera vez de la Selección.

6 - Retiro y regreso

"Para mí, la selección se terminó. Hice todo lo posible, me duele no ser campeón con la Argentina", alegó Messi ante la prensa, luego de perder la Final de la Copa América 2016, el 26 de junio de ese año. Las críticas de muchos periodistas del grupo Clarín, que lo tildaban de "pecho frío" y de otros motes despectivos, lo llevaron al hartazgo y a bajar los brazos por primera vez. Por suerte, menos de dos meses después, el 12 de agosto, volvió a ponerse la celeste y blanca. El entrenador Edgardo Bauza se sentó a hablar con él y, por suerte, lo convenció de que todavía quedaban algunas páginas para que escribiera con el equipo.

Messi capitán y campeón del mundo.

7 - Consagración con la Scaloneta

Messi debió esperar 16 años para levantar un trofeo con la Selección argentina mayor. Tras mucho sacrificio, bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, consiguió la Copa América 2021 en Brasil, y a partir de ese momento explotaron las consagraciones: Finalissima, Qatar 2022 y bicampeonato continental en 2023. Además, alcanzó el récord de partidos invictos de Argentina con 36 y se consolidó como el que más encuentros jugó (207), más goles metió (125) y más asistencias repartió (68).

El Topo Gigio de Liones Messi a Louis van Gaal, en las Semifinales de Qatar 2022.

8 - Topo Giggio

Ya con un carácter consolidado, Messi pudo dejar las demostraciones más fuertes de su liderazgo durante Qatar 2022. Aunque fue en las Semifinales de ese mundial que tuvo algunos gestos que demostraron que, cuando se trataba de defender a sus compañeros, era un león enjaulado. Primero celebró su gol de penal con un "Topo Giggio" que realizó frente al entrenador rival Louis van Gaal. Y luego, tras la épica victoria desde los 12 pasos, sumó otra que quedó para siempre en la historia, cuando le dijo "andá para allá, bobo" a Wout Weghorst.

Lionel Messi encabeza el éxodo argentino en el Estadio Maracaná, tras la represión policial contra familiares e hinchas argentinos.

9 - Preparado para la guerra

El 21 de noviembre de 2023, Messi volvió a tener una extraordinaria demostración de su liderazgo con la celeste y blanca. En el marco de un partido por Eliminatorias en el histórico Estadio Maracaná, la policía de Brasil reprimió a hinchas argentinos en la zona en la que se encontraban los familiares de muchos de los futbolistas de la Selección. El capitán, se hizo eco de los manotazos que Emiliano "Dibu" Martínez lanzó contras algunos efectivos y decidió ponerse al frente de la retirada de todo el equipo al vestuario, en respuesta del patético accionar policial.

Lionel Messi festeja la remontada contra Inglaterra, en la Semifinal del Mundial 2026.

10 - Su último mundial

Más allá de no haber podido alcanzar la cuarta estrella en la Final del Mundial 2026, el rendimiento de Messi durante todo el torneo fue el mejor que tuvo en campeonatos del mundo. Con 38 años, el capitán metió 8 goles y 4 asistencias, y fue clave en todos los encuentros que disputó, con el recuerdo imborrable de sus dos centros definitorios contra Inglaterra. Fue su último torneo oficial y la antesala a la decisión de despedirse que hoy lamenta cada fanático y fanática del fútbol. Su recuerdo quedó grabado en el 10 de su camiseta, al igual que lo hizo Maradona. Será imposible olvidar todo lo que hizo por los colores y para demostrar que no está muerto quien pelea.