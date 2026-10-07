Messi se despidió de la Selección y levantó el guante: "Hay gente que quiere ver mal a la Selección"

Se terminó. Lionel Messi jugó su último partido con la camiseta argentina y lo hizo como en los mejores cuentos: con un gol, dos asistencias y un 3-0 ante Benín en un Monumental que no paraba de llorar.

Pero cuando agarró el micrófono, el capitán no se quedó solo en los agradecimientos. Después de años de bancarse en silencio las críticas más feroces, el 10 levantó el guante y dejó una frase que va a retumbar por mucho tiempo: "Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto".

Lionel Messi en su despedida

No dio nombres, no hizo falta. Messi sabe mejor que nadie lo que es cargar con una mochila que no le correspondía. Durante años escuchó que no sentía la camiseta, que no cantaba el himno, que no era líder, que en la Selección no rendía como en Barcelona. Hubo programas enteros dedicados a destrozarlo. Él respondió de la única manera que sabe: jugando, hasta que ganó todo.

Por eso anoche, con la autoridad de quien ya no le debe nada a nadie, les habló a los que vienen: "Van a venir momentos duros seguro, porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo. En esos momentos tenemos que estar acompañando. Como les dije a ellos en la última charla, para conseguir objetivos grandes hay que ser grupos fuertes y unidos porque hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto".

Lionel Messi en su despedida

El capitán anunció además su nuevo puesto: el de hincha. "Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Quedó más demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa".

Es el Messi que aprendió, a fuerza de golpes, que a la Selección la salvó la comunión entre el equipo y su gente, esa que se armó en los últimos años y que terminó con una Copa del Mundo en las manos.

Lionel Messi en su despedida

El 10 se acordó de sus compañeros, los que lo ayudaron a cumplir lo que soñaba desde pibe: "Agradezco a mis compañeros por este tiempo. Me hicieron cumplir el sueño de chiquito: campeones del mundo, de América, de la Finalissima y todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir la cancha y fuera de cancha con este grupo. Era salir a competirle a cualquiera porque tenía guerreros al lado que dejaban la vida".

"En los momentos duros se ve el grupo. Cuando no hay grupo fuerte, es difícil conseguir cosas. Nosotros éramos un grupo extraordinario por eso conseguimos todo lo que conseguimos", analizó.

"HAY GENTE QUE QUIERE VER MAL A LA SELECCIÓN Y NO HAY QUE DARLES EL GUSTO". Lionel Messi, más capitán que nunca. ❤️🇦🇷 https://t.co/yd2fdtDVrg — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026

Y también tuvo palabras para los que no llegaron a levantar la Copa con él: "Siempre la peleamos, con todos. No solo con los que me tocó ganar, sino también con los de antes. Lamentablemente no pudimos salir campeones y estuvimos cerca, pero no tengo dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta".

Su viejo, el Mundial 2026 y el dolor de irse

Las primeras palabras fueron para su papá: "Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo ".

"EN LO PRIMERO QUE PIENSO ES EN MI VIEJO" Lionel Andrés Messi. https://t.co/mKqkevFryH — Messismo (@Messismo10) October 7, 2026

También habló del último Mundial, sin esquivar el tema: "Fue demasiado lo que me tocó vivir. Estuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. La peleamos, como hicimos siempre, pero llegamos con lo justo".

Y recordó el día más feliz, el del primer partido en el país después de Qatar: "Lo que viví ese día no lo voy a olvidar jamás, fue lo mejor que me pasó. Fue hermoso. Al día de hoy veo esos videos y me emociono".

Lionel Messi en su despedida

Lo que más le cuesta es soltar: "No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", dijo y agregó: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de viajar por todo el país y siempre recibí un cariño enorme, desde mi inicio hasta el final".

El final fue para quebrarse. Después de 21 años con la celeste y blanca, el mejor de todos no encontraba la forma de irse: "La verdad es que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Soy un agradecido a Dios de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Los quiero".

Se va el jugador. Queda el hincha, la leyenda y un último pedido: que a los que quieren ver mal a la Selección Argentina no les demos el gusto. Gracias eternas, capitán.