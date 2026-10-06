Una academia de fútbol: Lionel Messi recibió el doctorado honoris causa de la UBA

Si bien Lionel Andrés Messi ganó todos los títulos futbolísticos que disputó, durante el mediodía de este martes en el que jugará su último partido con la Selección argentina, recibió uno que, aunque parece que no tiene que ver con lo que hizo con la pelota, también es fruto de sus genialidades dentro y fuera de una cancha de fútbol: la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el doctorado honoris causa, en un acto que se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

El galardón, que es el máximo reconocimiento que otorga la UBA, fue entregado por algunas de las autoridades más importantes de la casa de estudios: su rector, Ricardo Gelpi; su vicerrector, Emiliano Yacobitti; y los decanos de las 13 facultades que estuvieron presentes, además de otros integrantes de los distintos claustros del Consejo Superior de la Universidad. Además, lo acompañó al capitán el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera", reinvidicó Gelpi.

"A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional", continuó el rector, quien señaló que ese es el "mérito excepcional" que le reconocieron.

Lionel Messi con un pin de la UBA, tras recibir el doctorado honoris causa.

A la hora de recibir el reconocimiento, Messi fue muy claro y se mostró muy agradecido. "La verdad que es una locura haber recibido esto. Sé lo que significa esta distinción. Nunca imaginé poder tener una cosa así. Algo que no tiene nada que ver -o sí- relacionado con el fútbol, con todo lo que hice en el deporte. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico", consideró el rosarino.

"Es un día muy especial para mí, que sé que será difícil, que intentaré disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se va a acercando el momento del partido se va complicando un poquito más. Empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial también. Muchísimas gracias. Es un orgullo muy grande para mí", reconoció Messi antes de recibir el diploma.

Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi, observan cómo Lionel Messi recibe el doctorado honoris causa de la UBA.

Las razones por las cuales Messi fue destacado, y las cuales fueron votadas de manera unánime en el Consejo Superior, fueron expresadas en un comunicado: "Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

"La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi", celebró el rector al entregarle el reconocimiento.