Sanciones y deportaciones: las advertencias de EE.UU. que ponen en alerta a los fans de Luzu TV y Olga para el Mundial

El aire mundialista ya empieza a sentirse. No solo crece la emoción de quienes seguirán a su selección desde sus casas junto a familiares y amigos, sino también la expectativa de aquellos que tendrán la posibilidad de vivir el torneo desde los estadios. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una dura advertencia de Estados Unidos vinculada a las visas de ingreso.

Los principales apuntados son los influencers extranjeros que viajen al Mundial con visa de turista y generen contenido para TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma con fines lucrativos. Según advirtió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes moneticen publicaciones o perciban ingresos mientras permanecen en territorio estadounidense podrían enfrentarse a sanciones que incluyen la deportación.

Comenzó el Mundial 2026 y algunos influencers podrían ser deportados

El organismo migratorio recordó que los extranjeros que ingresan con una visa de turismo tienen estrictamente prohibido realizar actividades laborales o comerciales dentro del país. En ese sentido, remarcaron que "las personas que ingresan a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión ".

La advertencia alcanza especialmente a quienes ingresen con una visa B-2, destinada a actividades recreativas, vacaciones o visitas familiares, pero que no habilita el desarrollo de trabajos remunerados.

Estados Unidos endurece los controles de visa para el Mundial 2026: alerta entre influencers y streamers

El fantasma de la expulsión tiene un antecedente reciente que funciona como advertencia para quienes planean cubrir el Mundial desde las redes sociales. El año pasado, el reconocido tiktoker Khaby Lame fue detenido por el Servicio de Inmigración en Las Vegas debido a irregularidades vinculadas con su situación migratoria y terminó abandonando el país.

Desde las autoridades estadounidenses explicaron que viajar con el objetivo principal de producir contenido digital y monetizarlo es considerado una actividad laboral. Por ese motivo, quienes pretendan realizar ese tipo de tareas deben tramitar una visa de trabajo o de prensa, según corresponda.

Amarga ilusión

Desde Argentina ya son varios los creadores de contenido que preparan su viaje para acompañar a la Selección Argentina y, por qué no, también generar contenido durante la competencia. Entre ellos aparecen nombres como Coty Romero, Sofi Calvo, Nacho Castañares y Lola Tomaszeuski.

Además, varios canales de streaming también estarán presentes en la cita mundialista. Los integrantes de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV, tienen previsto viajar, al igual que figuras de Olga que participarán de la cobertura junto al equipo de TDT.

La advertencia no alcanza únicamente a los influencers dedicados profesionalmente a las redes sociales. También deberán prestar especial atención periodistas independientes, figuras públicas y usuarios con comunidades más pequeñas que tengan previsto realizar coberturas o contenidos monetizados durante su estadía.

Entre las alternativas legales aparece la Visa O-1, un permiso temporal destinado a personas con habilidades extraordinarias en áreas como ciencias, artes, educación, negocios o deportes. Sin embargo, se trata de una categoría reservada para perfiles con una trayectoria destacada y reconocimiento comprobable en su ámbito profesional, por lo que no está al alcance de cualquier solicitante.