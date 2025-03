Fiesta sexual, besos privados y polémica: el nuevo escándalo que sacude a Boca y a la selección peruana

Un nuevo escándalo estalló en el mundo Boca Juniors, luego de que el equipo de la ribera quedara afuera de las competiciones internacionales para este 2025. Es que la modelo Shirley Arica confesó haber sido parte de una fiesta picante con futbolistas de la Selección Peruana de Fútbol, entre los que se encontraba el defensor boquense Luis Advíncula, y donde "podía pasar de todo".

La peruana de 35 años lo confesó al aire del programa televisivo El Valor de la Verdad, y estalló un escándalo terrible en su país natal, donde además quedaron implicados los futbolistas Christian Cueva y Fabián Yotún, con mucho más protagonismo aún que el lateral izquierdo que juega en la Argentina. Sin embargo, el reflejo de este fue sospechoso, ya que se encargó de cerrar de forma momentánea sus redes sociales e imposibilitar los comentarios de otros usuarios.

"El primero que se me acercó fue Cueva, bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva", reveló la modelo, reconocida en su país por haber sido parte de diferentes reality shows y programas de espectáculos y chimentos.

La modelo peruana Shirley Arica, quien confesó haber estado en una fiesta íntima en la que estaba Luis Advíncula.

Lo cierto es que, según su testimonio, nadie se propasó con ella o actuó contra su voluntad. En ese sentio, Cueva intentó llevarla "al baño" pero ella no aceptó. "Nos besamos.. Lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno", detalló Arica.

De quien menos aportó, justamente, fue de Advíncula. En sus declaraciones no aportó muchos más detalles que su presencia, aunque en relación a lo que contó de los demás, es una prueba de buen comportamiento por parte del defensor.

La carrera de Arica en los medios se desarrolló con fuerza entre el 2010 y 2020. Estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres, se inclinó por ser modelo desde los 18 años, profesión que explotó con potencia en diversos desfiles de moda y presencias y eventos en la noche peruana.

Más acá en el tiempo, se centró en la animación de centros nocturnos hasta que, algunos años atrás, impulsó un podcast en los que entrevistaba a personas cercanas desde un bar. Además, es parte del programa local El gran chef famosos, una versión peruana de Masterchef. Allí comparte protagonismo con su hija Skylar Dean, otra influencer en potencia.