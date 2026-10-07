Adrián Ravier comparó a Lionel Messi con Javier Milei: "Es un ejemplo para todos nosotros"

En la previa del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, el vocero presidencial Adrián Ravier dedicó parte de su conferencia de prensa a despedir al capitán y agradecerle por los años de alegrías que le dio al país. "Gracias eternas, gracias por hacernos tan felices", expresó el funcionario.

Ravier destacó que, aunque el partido frente a Benín sea amistoso, tendrá un significado especial por tratarse de la despedida del capitán. "Hoy es un día muy importante para los argentinos porque nos ha hecho muy felices en cantidad de oportunidades", señaló el vocero, quien remarcó el impacto que tuvo Messi dentro y fuera de la cancha.

Ravier comparó a Milei con Messi

El funcionario puso el foco especialmente en la personalidad del futbolista y no solamente en sus logros deportivos. "No solo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde, que admiramos afuera de la cancha", afirmó Ravier durante la conferencia.

Ante una consulta, Ravier introdujo a Javier Milei en su reconocimiento al futbolista y estableció una comparación entre ambos. "Como lo es también Javier Milei, por el liderazgo que está mostrando a nivel global", afirmó.

La comparación no estuvo vinculada al fútbol, sino al liderazgo y al impacto que, según el funcionario, ambos tienen desde ámbitos diferentes. A partir de allí, el vocero pasó a destacar el posicionamiento internacional de Milei y sostuvo que el Presidente logró influir en el escenario político regional. "Ya lo vimos en las últimas siete elecciones, los candidatos que ha apoyado, que ha permitido darle más grados de libertad a gran parte de nuestra región", afirmó.

MESSI ES IMPOSIBLE. Grabado durante 2018, cuando todo el periodismo argento lo maltrataba todo el tiempo... Nunca le pidieron perdón. CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 7, 2026

Ravier también vinculó ese liderazgo con la gestión económica y política del Gobierno. Sostuvo que existen "un montón de logros" para destacar en materia económica, política y social y aseguró que Milei será recordado con admiración cuando pasen las décadas.

"Logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie", afirmó el vocero, en una reivindicación de la gestión presidencial que se produjo inmediatamente después de sus elogios a Messi.

El presidente, por su parte, tuvo otra jornada frenética en redes. Esta vez para defender a Lionel Messi. Eso sí, siempre con su enfoque particular de las situaciones. A saber: para hablar del mejor jugador de fútbol de la historia eligió referirse a sí mismo. Javier Milei se la pasó tuiteando y retuiteando videos viejos o de archivo en los que elogia a Leo. Sí, los videos para exaltar las virtudes del astro son de él mismo y sus consideraciones futbolísticas, morales y personales. Ni un solo elogio pasó por ese tuiter sin que se emule a sí mismo. Una megalomanía total







