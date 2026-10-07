Sin pena pero con gloria: el retiro de Nicolás Otamendi de la Selección Argentina

De forma silenciosa y en el marco de la despedida de Lionel Messi, el Monumental vivió el retiro de otro ídolo argentino, el de Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, quien supo convertir el primer gol ante Benin y minutos después salió ovacionado por la hinchada.

El jugador de 38 años debutó en Primera División con Vélez Sarsfield en el 2008 y un año después comenzó su largo paso por la Selección de la mano de Diego Armando Maradona.

Nicolás Otamendi

Tras conquistar el Torneo Clausura 2009 y disputar la Copa del Mundo 2010, fue fichado por el F.C Porto de Portugal, comenzando así una larga trayectoria en Europa, donde supo vestir la camiseta del Valencia, Manchester City y del Benfica, antes de retornar a la Argentina para vestir los colores de River Plate.

Con la Selección Argentina disputó 139 partidos, convirtió 8 goles y supo conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo en Qatar 2022 y finalmente una nueva Copa América en 2024, convirtiéndolo en uno de los mayores ídolos y el quinto jugador con más presencias vistiendo la camiseta albiceleste.

Nicolás Otamendi

Su despedida, junto a la del ex capitán Lionel Messi marca un antes y después en la Selección, con la incertidumbre por la posible salida de jugadores como Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, y con la incorporación de jóvenes promesas como la de Nico Paz y Tomás Palacios, para ilusionar nuevamente a los hinchas argentinos.