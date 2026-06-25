Soñar no cuesta nada: Ecuador venció 2 a 1 a Alemania y se metió en 16avos como mejor tercero

La Selección de fútbol de Ecuador que conduce el argentino Sebastián Beccacece se metió en los 16avos de Final del Mundial 2026 luego de vencer a Alemania 2 a 1 y de darle vuelta el partido con goles de José Enrique Angulo y Gonzalo Plata. Tras el resultado logró el milagro que parecía imposible y quedó como mejor tercera del grupo. En el primer minuto de juego, Leroy Sané había puesto el 1 a 0 de los teutones.

Por el mismo Grupo E, Costa de Marfil hizo lo suyo y le ganó 2 a 0 a Curazao con dos goles del delantero del Villarreal de España Nicolas Pépé. Si bien terminó con 6 puntos como los alemanes, la diferencia de gol que hicieron los europeos cuando vencieron 7 a 1 a la isla del Caribe impidió que se queden con el primer puesto.