Cecilia Ce habló sobre el abuso emocional de Nacho Levy: "No debo sentir vergüenza de seguir adelante"

Hace pocas horas, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce compartió en sus redes sociales un relato profundamente personal sobre la violencia emocional que vivió en una relación con su expareja, Nacho Levy, periodista y referente de La Garganta Poderosa. En un acto de valentía y con la intención de visibilizar las dinámicas de abuso emocional, Cecilia abrió su corazón y generó un impacto que rápidamente resonó en redes sociales y en la opinión pública.

En sus publicaciones, Cecilia expresó su gratitud por las muestras de apoyo recibidas: "Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos". Sin embargo, también abordó una pregunta recurrente que surgió tras su testimonio: "Ante la pregunta que seguramente muchas personas se hacen de 'si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?', hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo qué construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron ".

Nacho Levy

El abuso emocional, como explicó Cecilia en sus publicaciones, es una forma de violencia íntima, intencional e intermitente. "Soy encantador/te hago daño", resumió con claridad. Además, subrayó la importancia de no sentir vergüenza por haber atravesado esta experiencia: "Y sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo ". Su prioridad, aseguró, sigue siendo cuidar su bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a identificar estas dinámicas en sus propios vínculos.

El caso de Cecilia no solo generó solidaridad, sino también análisis y reflexiones por parte de otras profesionales del ámbito psicológico. Las psicoanalistas Cande Mazzitelli (Muy.Cande), Victoria Gomez Bonilla (Lapsicodeinsta) y Julieta Fantini (Cuestionartearg) se unieron para reflexionar sobre el impacto de la violencia emocional y los prejuicios que aún persisten en torno a las víctimas. En un posteo conjunto, abordaron las preguntas que surgieron a raíz del caso: "¿Cómo le pudo pasar a ella? ¿Cómo ella, siendo tan formada, no se dio cuenta antes? Esta pregunta habla, sin dudas, de cómo desconocemos los mecanismos, contextos y las dinámicas a través de las cuales se despliega la violencia de género".

Cecilia Ce reflexionó sobre el abuso emocional que atravesó con Nacho Levy

Las profesionales explicaron que la violencia de género no se perpetúa por falta de información, sino por mecanismos mucho más complejos: "Una idea sobre el amor, la esperanza, la dependencia emocional, la manipulación, el miedo, la culpa, el aislamiento, la idealización y las promesas de cambio". Además, señalaron una diferencia crucial: "Por eso una cosa es estudiar la violencia y otra muy distinta es vivirla. Una cosa es leer sobre las dinámicas vinculares. Otra muy distinta es despertar cada mañana dentro de una relación en la que esas dinámicas se juegan en tu propia vida ".

Desde el psicoanálisis, las especialistas enfatizaron que los vínculos no se eligen desde un lugar completamente racional: "Nos vinculan nuestras historias, nuestras heridas, nuestros deseos, nuestras necesidades de amor y reconocimiento". También destacaron cómo la violencia se instala gradualmente en las relaciones: "Quienes ejercen esa violencia nunca se presentan desde el primer día como personas violentas. La violencia suele instalarse en el vínculo muy gradualmente. Coexistiendo con proyectos compartidos, con gestos de otro tipo, con pedidos de perdón, con promesas de cambio".

Cecilia Ce reflexionó sobre el abuso emocional que atravesó con Nacho Levy

Este proceso paulatino hace que sea difícil identificar y nombrar la violencia: "No es una peli donde hay un villano evidente y una víctima que lo ve todo con claridad. Son personas intentando sostener un vínculo en el cual están involucradas afectivamente". Además, cuando la denunciante es alguien formada en género o con conocimientos profesionales sobre el tema, surge una nueva forma de violencia: "La exigencia de haber tenido que darse cuenta antes. Como si tener ese conocimiento eliminara la vulnerabilidad y el afecto".