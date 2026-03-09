Mujeres y diversidades en pie de lucha: el colectivo feminista contra el ajuste y la violencia estatal de Milei

En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el movimiento feminista vuelve a tomar las calles para visibilizar las múltiples desigualdades que atraviesan a las mujeres y diversidades en Argentina. Este lunes 9 de marzo, organizaciones feministas y sociales convocaron a un Paro Internacional de Mujeres en todo el país, acompañado por una movilización en la Ciudad de Buenos Aires que promete ser multitudinaria.

Bajo el lema "Unir las luchas contra el saqueo", el colectivo Ni Una Menos lidera esta jornada de protesta que busca denunciar el impacto del ajuste económico, los retrocesos en políticas de género y la persistente violencia machista que cobra vidas cada día.

En el contexto actual, las mujeres y diversidades enfrentan una situación de pobreza que se agrava año tras año y que ahora se profundiza con las políticas anarcocapitalistas del gobierno de Javier Milei y, la feminización de la pobreza no es un fenómeno nuevo, pero los recortes en programas sociales y la falta de políticas públicas específicas profundizan esta problemática. Según datos del INDEC, las mujeres representan la mayoría de las personas en situación de pobreza, especialmente aquellas que son jefas de hogar o madres solteras.

El trabajo doméstico y de cuidados, históricamente invisibilizado y no remunerado, sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, limitando sus posibilidades de inserción laboral y perpetuando su dependencia económica. A esto se suma la brecha salarial, que en Argentina ronda el 27%, así como la precarización laboral que afecta especialmente a las trabajadoras informales.

La marcha de hoy también estará marcada por las fuertes críticas al gobierno de las fuerzas del cielo que implementó recortes significativos en programas destinados a la protección de mujeres y diversidades. Desde la eliminación de recursos para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hasta la reducción del presupuesto para combatir la violencia de género, los movimientos feministas denuncian un desmantelamiento sistemático de políticas que son vitales para garantizar derechos básicos.

El mensaje oficial difundido desde la Casa Rosada el pasado 8 de marzo, en el que se calificaron las políticas de género como una "estafa", fue recibido con indignación por parte de los colectivos feministas. No solo consideran estas declaraciones como un ataque directo a años de lucha y avances en derechos, sino también como una estrategia para invisibilizar la grave situación que atraviesan las mujeres en el país.

🚨 *43 víctimas fatales de la violencia de género en lo que va de 2026*



Entre el 1 de enero y el 27 de febrero relevamos 43 víctimas fatales: 35 femicidios directos, 5 femicidios vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidio/transfemicidio. pic.twitter.com/FdnpyEkVZj — AHORA QUE SÍ NOS VEN ⚡️ (@ahoraquesinosv4) February 28, 2026

El flagelo de los femicidios sigue siendo una herida abierta en Argentina. Según datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en 2025 se registraron 262 víctimas fatales por violencia de género, lo que equivale a un promedio escalofriante: un femicidio cada 34 horas .

Sin embargo, lejos de avanzar hacia soluciones concretas, el desfinanciamiento estatal deja a muchas mujeres y diversidades desprotegidas frente a situaciones de violencia y sin programas como lo fueron en algún momento los refugios para víctimas, las líneas de atención como la 144 y los programas de asistencia que sufrieron recortes presupuestarios que dificultan su funcionamiento.

La motosierra de Javier Milei destruye al verdadero pueblo

La movilización principal por el 8M se llevará a cabo este lunes 9 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. La concentración está prevista para las 16.30 horas frente al Congreso Nacional, en la intersección de Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Desde allí, se marchará hacia Plaza de Mayo, donde se realizará un acto central con intervenciones artísticas y discursos que buscarán visibilizar las demandas del movimiento feminista.