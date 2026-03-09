Un análisis de sangre podría anticipar el Alzheimer y mejorar drásticamente su diagnóstico

Un nuevo estudio científico reveló que un simple análisis de sangre podría ayudar a mejorar la precisión del diagnóstico del Alzheimer y diferenciarlo de otras enfermedades neurodegenerativas que presentan síntomas similares. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más accesibles y confiables, especialmente en regiones donde los estudios complejos no están disponibles.

La investigación se centró en biomarcadores sanguíneos conocidos como AT(N), un conjunto de indicadores biológicos que reflejan cambios asociados con el Alzheimer en el organismo. Según los especialistas, estos marcadores permiten distinguir con mayor exactitud el trastorno de otras patologías neurodegenerativas, como la degeneración lobar frontotemporal.

Un análisis de sangre promete revolucionar el diagnóstico del Alzheimer y hacerlo mucho más preciso

Los científicos probaron este enfoque en poblaciones de seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú . Los resultados mostraron que el análisis de sangre puede ofrecer información clave para identificar el origen del deterioro cognitivo, algo que hasta ahora suele requerir estudios más invasivos o costosos.

Actualmente, el diagnóstico de Alzheimer suele basarse en una combinación de evaluaciones clínicas, pruebas cognitivas, estudios de imágenes cerebrales o análisis del líquido cefalorraquídeo. Estos métodos pueden ser complejos, costosos o difíciles de implementar en muchos sistemas de salud. En ese contexto, un test sanguíneo representa una alternativa más simple y accesible.

Los investigadores señalaron que el uso de biomarcadores en sangre podría facilitar el acceso a diagnósticos confiables

Los investigadores señalaron que el uso de biomarcadores en sangre podría facilitar el acceso a diagnósticos confiables en lugares donde los recursos para realizar estudios avanzados son limitados. Además, permitiría detectar con mayor precisión qué pacientes atraviesan la enfermedad y cuáles presentan otros tipos de demencia, lo que resulta clave para definir el tratamiento adecuado.

Otro aspecto relevante es que los biomarcadores sanguíneos están vinculados a proteínas asociadas como el beta-amiloide y las formas anormales de tau, que se acumulan en el cerebro durante el desarrollo del Alzheimer. Detectar estas señales en sangre permitiría identificar la patología de manera menos invasiva que los métodos tradicionales.

Si estas técnicas continúan perfeccionándose, podrían transformar la forma en que se detecta el Alzheimer

Los expertos subrayan que, aunque los resultados son prometedores, este tipo de pruebas todavía deben integrarse dentro de una evaluación clínica más amplia. Es decir, el análisis de sangre no reemplazaría completamente a otras herramientas diagnósticas, sino que funcionaría como un complemento para mejorar la precisión del diagnóstico.

Aun así, el avance es considerado un paso importante en la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas. Si estas técnicas continúan perfeccionándose, podrían transformar la forma en que se detecta el Alzheimer, permitiendo diagnósticos más tempranos, tratamientos más oportunos y un mejor cuidado para las personas con deterioro cognitivo.