Del fenómeno de Stranger Things a los más chicos: el juego de rol que convierte los miedos infantiles en una aventura

Los juegos de rol, ese hobby de más de 50 años pero que se popularizó con fuerza por ser la actividad favorita de los personajes de Stranger Things, tienen una opción especial para chicos aún más jóvenes que los de la serie de Netflix. Pequeños Detectives de Monstruos está orientado para niños y niñas de entre 3 y 8 años, y se consigue en la Argentina de la mano de la editorial española NoSoloRol y sus distribuidores a nivel nacional, Akataka y El Cofre de Ulises.

El libro escrito por Patricia de Blas y Álvaro Corcín trae una propuesta innovadora para una actividad que suele estar recomendada desde los 12 años. Con un perfil más infantil y una orientación más cercana a la superación de los miedos más primitivos, Pequeños Detectives de Monstruos busca que las y los más chicos se animen a enfrentar a los monstruos, de una forma lúdica y entretenida.

Pequeños Detectives de Monstruos de NoSoloRol fue desarrollado por Patricia de Blas y Álvaro Corcín.

En la actualidad cuentan con dos libros que contienen las reglas y monstruos especiales para enfrentar. Tanto "En la oscuridad", como "En rincones ocultos", ofrecen todo el material necesario para que las familias creen una "Agencia de Detectives de Monstruos" y se enfrenten a desafíos como "El monstruo de las sombras" o "El que se esconde detrás de las puertas", o cualquier creación que quien oficie de narrador pueda inventar.

"¿Alguna vez has notado que te desaparecen los calcetines o que por las noches se oyen ruidos raros? No es que seas despistado o que las tuberías hagan ruido. ¡Son los Monstruos de la Oscuridad! Pero, tranquilo, porque existen unos valientes detectives que se encargan de atraparlos para que dejen de molestar. Ellos son los Detectives de Monstruos", promete el libro básico en La Oscuridad.

Uno de las criaturas que trae Pequeños Detectives de Monstruos.

Los juegos de rol son una actividad que requiere de preparación y de un trabajo algo demandante a la hora de la narración, al punto de que es una tarea que sólo puede realizar algún adulto o adulta. Esta complicación ante un producto que es para chicos, tendrá una suerte de solución con las partidas de Pequeños Detectives de Monstruos que se realizarán durante 2026 en el patio de juegos del Hudson Plaza Comercial, donde está uno de los locales de Akataka.

La persona encargada de darle espacios a las infancias que quieran comenzar a despuntar este hobby será el narrador Walter Arrieta, creador del IG El osito de los cuentos, especializado en desarrollar la literatura infantil y los juegos de rol para chicos. "Va a estar narrando durante todo el año y haciendo contenido sobre este juego, orientando a padres y docentes para que puedan ser los narradores de este juego para sus hijos y alumnos", especificó ante BigBang el coordinador de lanzamiento de NoSoloRol en la Argentina, Juan "Elvis" Pereyra.

El narrador de rol especializado en infancias Walter Arrieta en el patio de juegos del shopping Hudson Plaza Comercial.

El especialista en juegos de rol y de mesa remarcó que gracias al éxito de Stranger Things, cada vez son más las madres y padres que se acercan "pidiendo juegos de rol para sus hijos", aunque las ofertas son "contadas con los dedos de una mano", ya que es una actividad orientada a realizarse desde la adolescencia. "Es uno de los pocos juegos para chicos que hoy en día se pueden conseguir en Argentina y es una lástima que no existan más para las infancias", lamentó Elvis, mientras que pidió que al igual que Akataka, las tiendas especializadas y los clubes ofrezcan espacio para las y los más pequeños.

En ese sentido, Arrieta explicó uno de los puntos más señalados de Pequeños Detectives de Monstruos, su función a la hora de trabajar en los miedos de las infancias y su vocación para superarlos. "Ayuda a mostrar los temores a través del juego. Lo importante es que lo hacen en un entorno seguro y controlado, en grupo. Aprenden jugando a superar los miedos mientras se divierten", aclaró el narrador.