Represión y amenazas en los cortes de Panamericana, Acceso Oeste, Autopista La Plata y Puente Pueyrredón

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral de Javier Milei, en el cual la conducción de la central obrera decidió no movilizar, fue sostenido por distintos grupos de manifestantes en puntos clave de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como la el Puente Pueyrredón, el Acceso Oeste, la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Panamericana, donde se destacó la actuación de los recién despedidos obreros de FATE.

Fue en el principal acceso desde la localidad bonaerense de Avellaneda donde se registraron las imágenes más contundentes en relación a la represión policial. Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) apalearon y lanzaron gas pimienta sobre las y los manifestantes que transitaban por la avenida Mitre, con el fin de garantizar el protocolo Bullrich, en relación a la ex ministra de Seguridad que reinstaló este tipo de métodos en las protestas.

El más emblemático de los cortes se dio en la autopista Panamericana donde los obreros de FATE, acompañados por organizaciones de izquierda, otras fábricas en lucha de la Zona Norte y una caravana solidaria de vehículos, subieron a la altura de Tigre e interrumpieron el acceso. Las imágenes de los obreros frente a frente con la Gendarmería ya se viralizaron e inclusive cobraron relevancia los diálogos en los que aseguraban defender el derecho a huelga y sus fuentes de trabajo.

"Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales", reclamó uno de los obreros en vivo por televisión. "Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello", agregó.

Trabajadores de Fate cortaron Panamericana

A la altura de Moreno, en el Acceso Oeste, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) debió sacar los neumáticos prendidos fuego que grupos de manifestantes de organizaciones sociales locales incendiaron para interrumpir la circulación en el sentido a CABA. Las tensiones en el lugar crecen porque quienes garantizaron el paro allí se niegan a retirarse.

En la Autopista Buenos Aires-La Plata una fuerte columna compuesta por organizaciones gremiales de izquierda, partidos políticos y movimientos sociales, sostienen el corte de los carriles en el sentido CABA, mientras los efectivos policiales presentes se disponen a desalojar, sin importar los carriles de libre circulación que quedaron.

Todos estos cortes confluirán en las próximas horas en el Congreso Nacional para rechazar el proyecto de reforma laboral que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) busca llevar adelante. Desde el mediodía existe la convocatoria a la cual no adhirió la conducción de la CGT, aunque sí muchas organizaciones gremiales que pertenecen a la central pero que difieren políticamente u otras opositoras de izquierda como el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC).