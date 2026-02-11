Ariel Lijo toma las riendas del caso ANDIS: la investigación por corrupción avanza

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) toma un nuevo rumbo judicial con el reciente nombramiento del juez federal Ariel Lijo, quien asumirá la investigación tras la salida de Sebastián Casanello. Este último, titular del juzgado federal 7, había estado subrogando el juzgado federal 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio. Ahora, con Lijo al frente, se esperan avances clave en un expediente que ya cuenta con 19 procesamientos por graves delitos.

Entre los imputados se encuentran nombres de peso como el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo; su segundo, Daniel Garbellini; Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella; así como Pablo Atchabahian. Todos enfrentan acusaciones que apuntan a un esquema de enriquecimiento ilícito que habría utilizado a la agencia estatal como herramienta para desviar fondos públicos.

Ariel Lijo

La causa sigue delegada en el fiscal Franco Picardi, quien lidera la investigación desde sus inicios y ya reúne gran cantidad de elementos probatorios. Aunque el cambio de juez podría generar ajustes en la dinámica del proceso, Picardi continuará al frente de las pesquisas, asegurando la continuidad en el desarrollo del caso.

El juez saliente, Casanello, dejó instrucciones claras antes de su partida. En su última resolución, además de dictar los procesamientos, ordenó nuevas indagatorias y medidas de prueba que ahora recaen en manos de Lijo. Entre las principales tareas pendientes se encuentra la investigación sobre el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo , los cuales dieron inicio al caso pero no fueron utilizados como prueba formal hasta el momento.

Diego Spagnuolo

En el expediente también figuran conversaciones entre algunos de los imputados, como Atchabahian y Calvete, en las que se menciona a cómplices bajo los alias "Caputito" y "Rioja". Estos indicios llevaron a los investigadores a considerar que el entramado delictivo podría ser más amplio de lo que inicialmente se pensaba.

Por otro lado, se espera que los acusados apelen sus procesamientos ante la Cámara Federal, que ya ha intervenido en el caso al ordenar pericias sobre los audios cuestionados. Además, la Cámara Federal de Casación Penal respalda la continuidad de la investigación al rechazar nulidades solicitadas por otros involucrados, como integrantes de la familia Kovalivker, vinculada a la droguería Suizo Argentina.