Murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional del Chaco y dirigente histórica del peronismo

La ex diputada nacional chaqueña Sandra Mendoza murió este miércoles a los 62 años. La noticia se conoció en medio de la sesión por la ley de Reforma Laboral en la Cámara alta, cuando la senadora Juliana Di Tullio interrumpió el debate para informar el fallecimiento. De acuerdo con lo publicado por medios locales, la dirigente atravesaba complicaciones de salud producto de un cuadro de diabetes que padecía desde hacía años y también sufría secuelas de un accidente doméstico que había afectado seriamente su movilidad. Visiblemente conmovida, Di Tullio pidió un minuto de silencio en plena sesión.

Sandra Mendoza tenía 62 años y padecía complicaciones de salud vinculadas a la diabetes.

Además, destacó su trayectoria política: "Su pertenencia política, ideológica, su recorrido político, su lucha, hoy nos deja en un día triste para el peronismo. Yo le mando un fuerte abrazo y cariño a sus hijas. Sé que la enorme mayoría de la política del Chaco le tiene una enorme cariño y respeto, ha sido una gran persona, con muchas convicciones, leal a lo que pensó y sintió". Minutos después, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en redes sociales: "Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia".

Sandra Marcela Mendoza había nacido el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Hija del ex juez del Superior Tribunal de Justicia provincial Guillermo Mendoza, estudió kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste, donde comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista y conoció a Jorge Capitanich, con quien estuvo casada entre 1990 y 2009 y tuvo dos hijas. Su carrera política comenzó como diputada provincial en 2005 y en 2007 fue designada ministra de Salud del Chaco, ya durante la gobernación de Capitanich.

Un año más tarde, en medio de un brote de dengue, dejó el cargo tras un episodio confuso con un vehículo oficial y poco después fue candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Asumió en el Congreso en diciembre de 2009 y fue reelecta en 2013, permaneciendo en la Cámara baja hasta 2017. Durante su paso por el Parlamento impulsó proyectos vinculados a delitos informáticos, educación, cultura y derechos de consumidores, entre ellos la incorporación de la figura de "agente encubierto" en investigaciones de redes de pedofilia y la inclusión de menús para celíacos en locales gastronómicos.

Su fallecimiento provocó repercusiones inmediatas en la política chaqueña y nacional, donde era recordada como una dirigente de fuerte perfil propio dentro del peronismo provincial. Entre homenajes y mensajes de despedida, su nombre volvió a resonar en el recinto que ocupó durante ocho años: esta vez, en silencio.